Le dernier report de Grand Theft Auto 6 repousse sa sortie à encore à plus d’un an

Rockstar affirme avoir besoin de plus de temps pour peaufiner le dernier opus de GTA. Il sortira bel et bien…

Grand Theft Auto 6 est toujours à plus d’un an de sa sortie, Rockstar Games ayant annoncé le report de six mois de la sortie du jeu vidéo le plus attendu de tous les temps.

Le jeu aurait monopolisé l’attention des fans à l’heure actuelle si la date de sortie initiale, prévue pour l’automne 2025, avait été respectée. Cependant, elle a été repoussée à mai 2026 (en mai 2025), puis à nouveau de six mois, au 19 novembre 2026 (en novembre 2026). Pour les joueurs qui attendent un nouvel épisode depuis GTA 5 en 2013, c’est un coup dur supplémentaire pour lequel Rockstar a présenté ses excuses aujourd’hui.

L’entreprise a invoqué la nécessité de finaliser le jeu conformément aux standards que les fans attendent de ce titre révolutionnaire en monde ouvert, où les joueurs explorent des villes américaines gangrenées par le crime, contribuant ainsi de manière significative à l’augmentation des infractions commises.

Dans un communiqué publié sur X, le célèbre développeur et éditeur a déclaré : « Bonjour à tous, Grand Theft Auto VI sortira désormais le jeudi 19 novembre 2026. Nous sommes désolés de prolonger cette attente déjà longue, mais ces mois supplémentaires nous permettront de finaliser le jeu avec le niveau de finition que vous êtes en droit d’attendre. »

GTA 6 marque le retour de la série dans l’un de ses lieux les plus emblématiques : la ville fictive de Vice City, inspirée de Miami, en Floride. Ce cadre idyllique était apparu pour la dernière fois dans GTA 4, qui se déroulait dans les années 1980. GTA 6 semble se situer à l’époque contemporaine, à en juger par l’intégration des réseaux sociaux dans le scénario, comme le montrent les bandes-annonces.

Le jeu semble se concentrer sur une histoire d’amour à la Bonnie et Clyde entre les deux anti-héros principaux, Jason et Lucia. Nos brèves séquences de jeu nous ont permis de découvrir une journée typique dans le sud de la Floride : descentes de police, ciels d’un violet sublime, clubs de strip-tease, conduite dangereuse, alligators retirés des jardins… et bien d’autres choses encore. Espérons que ce report soit le dernier et que tous les fans de GTA puissent enfin faire la queue (ou plutôt, pré-télécharger le jeu sur console, comme on dit aujourd’hui) l’année prochaine.