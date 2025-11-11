Le casque Sennheiser HDB 630 offre un son haute résolution sur tous vos appareils

Attention à ne pas perdre l’adaptateur !

Acheter un casque compatible haute résolution, c’est bien beau, mais si votre téléphone n’est pas aussi performant, autant vous boucher les oreilles avec tous ces billets de banque. C’est là qu’intervient le Sennheiser HDB 630 (499 €).

Pour profiter pleinement du HDB 630, Sennheiser inclut un adaptateur permettant le streaming haute résolution 24 bits/96 kHz via aptX Adaptive. Ainsi, tout téléphone, tablette ou ordinateur portable doté d’un port USB-C peut en bénéficier.

Avec la réduction de bruit activée et la qualité audio au maximum, la batterie offre jusqu’à 45 heures d’autonomie (ou 60 heures en réduisant le débit binaire et en désactivant la réduction de bruit active). En cas de batterie faible, il suffit de retirer l’adaptateur secteur et d’utiliser le câble USB-C fourni pour brancher directement les écouteurs et continuer à écouter. Une charge rapide de 10 minutes suffit également pour récupérer sept heures d’autonomie.

Si vous êtes exigeant sur la qualité sonore de vos écouteurs, l’application Sennheiser Smart Control Plus propose un égaliseur à cinq bandes pour des réglages basiques, ainsi qu’un égaliseur paramétrique pour les audiophiles les plus pointilleux souhaitant un réglage plus précis. La fonction de comparaison A/B est particulièrement pratique : elle permet d’entendre facilement l’impact de vos modifications sur le son.