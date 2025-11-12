Coupez, rangez, pour des couteaux toujours affûtés

Qui n’a jamais connu cette scène en cuisine : un butternut qui roule sur la planche, un couteau qui coince et la petite appréhension qui monte au moment de trancher ?

En automne, les courges, potimarrons et autres légumes racines remplissent nos paniers. Délicieux en soupe, gratin ou purée, ils sont pourtant redoutés au moment de passer à l’étape cruciale : la découpe.

Pensé pour simplifier la cuisine au quotidien et doté de cinq couteaux essentiels (pain, chef, santoku, office et éplucheur), le bloc à couteaux Eversharp allie innovation technologique brevetée et gestuelle intuitive. Après chaque utilisation, il suffit de ranger le couteau dans le bloc et c’est de nouveau tranchant : son système d’aiguisage automatique à pierres en céramique rotatives assure un affûtage parfait, respectant le bon angle et couvrant toute la longueur de la lame, de la pointe au talon. Toujours prêt et toujours précis, Eversharp transforme la corvée de découpe en un plaisir quotidien, pour des gestes simples, sûrs et maîtrisés.