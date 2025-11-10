Motos et scooters Yamaha 2026 : 70 ans d’innovation et de plaisir

Yamaha a célébré son 70ᵉ anniversaire en juillet 2025. Depuis le tout premier modèle YA-1, sorti des chaînes de production en 1955, cette marque de motos et de scooters de renommée internationale n’a cessé de renforcer sa réputation de leader dans la fabrication de deux-roues motorisés.

Chaque moto et scooter Yamaha a été conçu pour offrir une expérience de conduite unique qui inspire, enthousiasme et satisfait le pilote. De la révolutionnaire R9 à la sensationnelle MT-09 SP, en passant par l’emblématique TMAX et la XSR900 GP, chaque modèle arborant fièrement le célèbre logo aux diapasons hérite de l’ADN de Yamaha et d’une qualité de fabrication haut de gamme.

Avec le lancement de la nouvelle WR125R au sein de la gamme Adventure, Yamaha renforce et élargit sa gamme de deux-roues en 2026. Propulsée par un moteur à admission variable coupleux et économique, cette moto dual-sport agile est conçue pour rendre le monde de l’aventure plus accessible aux jeunes pilotes et aux débutants.

La gamme Adventure de Yamaha, leader dans sa catégorie, montre la voie depuis le lancement de la Ténéré 700 de nouvelle génération en 2019. Pour la version 2026, ce segment important accueille la Ténéré 700 World Raid restylée et améliorée, une moto pensée pour les longues distances, performante et polyvalente, dotée d’un équipement de haut niveau pour les pilotes qui souhaitent explorer le Next Horizon.

Après le lancement récent de la technologie Y-AMT (transmission manuelle automatisée de Yamaha) sur les modèles TRACER 9, TRACER 9 GT et TRACER 9 GT+, ce nouveau système innovant est désormais disponible sur les modèles de moyenne cylindrée TRACER 7 et TRACER 7 GT. Cette technologie permettant de choisir entre un passage de rapports manuel via une double commande actionnée au pouce et à l’index, ou une transmission entièrement automatique, offre une toute nouvelle expérience de pilotage.

Avec son moteur CP3, son carénage inspiré des modèles de course et héritière de l’ADN de compétition de Yamaha, la XSR900 GP a séduit une clientèle de pilotes dévoués depuis son lancement. Le nouveau coloris Legend Yellow évoque les souvenirs des motos Yamaha victorieuses en Grand Prix dans les années 1970 et souligne l’attrait intemporel de cette Sport Heritage haut de gamme.

Avec leur look athlétique, leur posture agressive et leurs moteurs Masters of Torque, les modèles MT de Yamaha sont les modèles les plus prisés des pilotes de tous âges et tous niveaux d’expérience. De l’entrée de gamme aux modèles haute performance, ces Hyper Naked sont conçues pour offrir des performances exceptionnelles.

Depuis son lancement en 2001, le légendaire TMAX s’est vendu à plus de 340 000 exemplaires en Europe. Ce modèle exceptionnel fêtera son 25ᵉ anniversaire en 2026. La version 2026 des TMAX, XMAX 300, XMAX 125 et NMAX 125 sera disponible dans un nouveau coloris Icon Blue dynamique, tandis que les modèles Tech MAX repensés seront proposés dans un nouveau coloris Crystal Graphite.



Pour le millésime 2026, le segment Adventure se renforce avec l’introduction de la nouvelle Ténéré 700 World Raid, dotée d’un carénage redessiné et d’un nouveau coloris, ainsi que de technologies électroniques nouvelle génération et d’une suspension haut de gamme améliorée. L’année 2026 est également l’occasion du lancement de la WR125R, un nouveau modèle enthousiasmant qui offre à la prochaine génération de pilotes un point d’entrée accessible dans le monde passionnant de l’aventure.

La gamme Sport Heritage de Yamaha rend hommage aux modèles les plus emblématiques de la marque, tout en offrant au pilote les toutes dernières technologies en matière de moteur, de châssis et de conception. Le fleuron de la gamme est l’exceptionnelle XSR900 GP, une machine inspirée des motos de compétition Yamaha victorieuses en Grand Prix. Désormais disponible dans un nouveau coloris Legend Yellow, en plus du coloris Legend Red actuel, cette moto allie le charisme authentique des machines de course rétro à des performances de pointe.

Équipés de moteurs crossplane de caractère, de carénages aérodynamiques et de technologies électroniques de pointe, les modèles TRACER 9 et TRACER 7 sont conçus pour parcourir de grandes distances confortablement. Pour 2026, la technologie Y-AMT (transmission manuelle automatisée de Yamaha) est désormais disponible sur les modèles TRACER 7 et TRACER 7 GT. Après son lancement réussi en 2025 sur les modèles TRACER 9, TRACER 9 GT et TRACER 9 GT+, ce système sans levier d’embrayage ni de vitesse optimise l’expérience Sport Touring.

La gamme Sport Scooter de Yamaha propose des scooters dynamiques, sportifs et haut de gamme conçus pour offrir des trajets confortables et agréables aux pilotes MAX. Le TMAX est une référence dans la catégorie des maxi-scooters depuis 25 ans, tandis que le NMAX continue d’être un best-seller, complétant ainsi la gamme, dont fait partie le polyvalent XMAX.

Pour 2026, tous les modèles TMAX, XMAX et NMAX sont désormais proposés dans le coloris Icon Blue inspiré des modèles Yamaha de compétition, qui renforce leur attitude dynamique et sportive. Par ailleurs, la gamme Tech MAX et Tech MAX+ haut de gamme est proposée dans un nouveau Crystal Graphite exclusif.