Une barre de son Beosound Première pour Bang & Olufsen

Beosound Premiere est une barre de son pas comme les autres, conçue pour offrir une expérience sonore magistrale en trois dimensions.

Sur la forme, sa silhouette est faite pour être vue. Conçue pour une fidélité sans faille et bénéficiant de la nouvelle technologie Wide Stage de Bang & Olufsen (brevet en instance), cette barre de son audacieuse et sculpturale est l’incarnation de l’héritage centenaire de la marque en matière d’excellence acoustique et esthétique.

« Beosound Premiere transcende la barre de son traditionnelle, c’est un objet d’art et l’expression audacieuse de l’excellence acoustique. Sculptée à partir de notre aluminium signature, elle incarne l’héritage centenaire de Bang & Olufsen en matière d’innovation audio de pointe et de design intemporel », explique Kristian Teär, PDG de Bang & Olufsen : « Ce n’est pas simplement un produit, c’est une expérience soigneusement conçue. Beosound Premiere réinvente la catégorie en transformant le son en expérience émotionnelle et la barre de son en œuvre d’art. Notre engagement en matière de savoir-faire et de technologie sur mesure continue de façonner notre héritage et d’offrir à des générations de mélomanes des moments de magie. »

Sculptée en aluminium pur, Beosound Premiere est le produit d’une étroite collaboration entre l’équipe de conception de Bang & Olufsen et les experts de renommée mondiale de Factory 5, installés dans la ville de Struer, au Danemark. Contrairement aux barres de son classiques, Beosound Premiere est une sculpture tridimensionnelle étonnante, à l’image du son tridimensionnel qu’elle produit. Les haut-parleurs sont mis en valeur plutôt que dissimulés, illustrant la philosophie de Bang & Olufsen qui consiste à concevoir de l’intérieur vers l’extérieur et de l’extérieur vers l’intérieur. Le châssis en aluminium sans joint est sablé avec des billes de verre pour obtenir une finition mate joliment satinée. Pour obtenir ce format compact, une ingénierie de précision a été nécessaire : il a fallu aligner l’aluminium extrudé avec des embouts découpés sur mesure, afin de conserver un profil mince tout en intégrant dix haut- parleurs puissants. L’un des éléments les plus saisissants est le tweeter orienté vers le haut, placé au centre de la barre de son, conçu pour attirer le regard comme un bijou, mis en valeur par l’aluminium tourné. Parmi les détails dissimulés dans le design du haut-parleur orienté vers le haut, on compte 1 925 perforations usinées avec précision, un hommage à l’année de fondation de Bang & Olufsen, célébrant cent ans d’un savoir-faire sans compromis.

Beosound Premiere offre un son spatial haute fidélité qui vous permet de bénéficier d’une expérience cinéma et d’un son immersif comme jamais. Pour ce faire, dix haut-parleurs spécialement conçus à l’intérieur de Beosound Premiere sont dotés d’un haut-parleur dédié orienté vers le haut pour plus de hauteur et de dimension. Ensemble, ils permettent au son de se diffuser autour de l’auditeur sous tous les angles. Beosound Premiere intègre en son cœur une architecture sonore dédiée, avec des haut-parleurs conçus sur mesure, pour un contrôle ultra précis de la direction du son. Cela améliore la clarté des dialogues et produit des basses profondes et puissantes, pour des scènes plus réalistes.

Développée par les experts internes de Bang & Olufsen, la nouvelle technologie Wide Stage utilise un traitement du signal spécialement conçu pour Beosound Premiere afin de créer l’illusion de haut-parleurs externes supplémentaires, élargissant et rehaussant ainsi la scène sonore au-delà de ses dimensions réelles. Grâce à cette nouvelle technologie, les dix haut-parleurs de Beosound Premiere fonctionnent ensemble pour offrir une scène sonore spacieuse et ample, capable de transmettre les dialogues avec une clarté cristalline et de créer des paysages sonores à couper le souffle pour la musique et le cinéma.

Beosound Premiere (4900 €) est disponible en aluminium naturel (déc. 2025), doré (fév. 2026) et noir anthracite (mars 2026). Elle est fournie avec un support polyvalent qui permet à la fois le montage mural et le positionnement sur une table. Bien que Beosound Premiere soit conçue pour mettre fièrement en évidence ses haut-parleurs, les clients peuvent choisir d’acheter des housses en tissu interchangeables en mélange de gris (300 €) ainsi que des caches en chêne clair et en chêne foncé (1100 €) façonnés dans une seule pièce de bois. Alliant un fraisage de précision à un travail manuel, chaque cache en chêne révèle la beauté naturelle du bois et confère à chaque pièce une expression unique.