La nouvelle Tissot PRX de 38 mm est la taille que beaucoup attendaient

Tissot a enfin trouvé le juste milieu avec la PRX de 38 mm, désormais proposée en titane audacieux et en acier Damas hypnotisant.

Lorsque Tissot a relancé la PRX, son design était une réussite. Son allure racée, avec son bracelet intégré, typique de la fin des années 70, reste d’une modernité indéniable. Sportive et élégante, elle possède juste ce qu’il faut de charme rétro. Nous la considérons comme l’une des meilleures montres du marché, mais il y avait toujours un hic. La version 40 mm était superbe, mais paraissait imposante sur les petits poignets, tandis que la 35 mm semblait un peu trop compacte. Ce que beaucoup d’entre nous souhaitions, c’était un format intermédiaire, et Tissot a enfin répondu à nos attentes avec la nouvelle PRX de 38 mm.

Cette nouvelle collection ne se contente pas d’un simple ajustement de taille. Tissot en a profité pour introduire de nouveaux matériaux : le titane et l’acier de Damas. Commençons par les modèles en titane, particulièrement prometteurs sur le papier. Légers et résistants, ils devraient être parfaits au quotidien. Deux couleurs de cadran sont disponibles : un bleu profond et intense ou un gris anthracite plus foncé avec des accents or rose. Les deux conservent la texture gaufrée emblématique de la ligne PRX, offrant au cadran une belle profondeur sans le surcharger.

Le modèle en acier de Damas, quant à lui, est d’une toute autre nature. C’est la première fois que Tissot travaille ce matériau, réputé pour ses motifs ondulés distinctifs obtenus par le pliage de couches d’acier. Le résultat ? Une surface d’une beauté vivante : chaque montre est unique. Il est associé à un bracelet en cuir grainé et des embouts en acier de Damas. À l’intérieur, les trois modèles de 38 mm embarquent le mouvement Powermatic 80, éprouvé et fiable. Ce mouvement offre une excellente finition pour son prix et se révèle pratique, avec une réserve de marche de 80 heures et un spiral Nivachron résistant au magnétisme et aux chocs. Ajoutez à cela un verre saphir et une étanchéité jusqu’à 100 mètres, et la PRX reste aussi robuste que raffinée.

Ce qui rend cette nouveauté vraiment intéressante, c’est son format équilibré. La version 35 mm avait du charme, mais paraissait petite au poignet, tandis que la 40 mm pouvait sembler un peu large et plate. Ce nouveau modèle de 38 mm se situe juste à mi-chemin ; ses proportions devraient convenir parfaitement à la plupart des poignets. La Tissot PRX 38 mm est disponible dès maintenant sur le site web de Tissot.