OPPO dévoile sa nouvelle série de smartphone X9

Une nouvelle référence pour les smartphones haut de gamme avec son téléobjectif Hasselblad de 200MP, sa batterie de plus de 7000 mAh, ses performances exceptionnelles et ColorOS 16.



OPPO vient de lancer ses tout nouveaux smartphones phares, les Find X9 et Find X9 Pro. Cette nouvelle série offre une expérience complète et exceptionnelle, alliant un système photo codéveloppé avec Hasselblad, une autonomie révolutionnaire, des performances puissantes et le tout nouveau ColorOS 16, reconnu pour sa fluidité et son intelligence.



Le Find X9 est équipé d’un capteur principal professionnel de 50 MP, doté d’un capteur Sony LYT-808 au format 1/1,4 pouce et d’une ouverture f/1.6, permettant de capter 57% de lumière supplémentaire pour des images d’une clarté exceptionnelle. Il est complété par un objectif ultra-grand-angle de 50 MP avec autofocus pour la macrophotographie, ainsi qu’un téléobjectif périscopique de 50 MP intégrant un capteur Sony LYT600 au format 1/1,95 pouce, offrant un zoom d’une précision remarquable. À ces trois capteurs de 50 MP s’ajoute une caméra True Color, une première dans l’industrie. Ce capteur spectral dédié mesure avec une précision extrême la lumière ambiante, garantissant une restitution des couleurs fidèle et naturelle, même dans les conditions d’éclairage les plus complexes.





En renforçant encore ses capacités en téléobjectif, le Find X9 Pro introduit le téléobjectif Hasselblad de 200 MP. Développée en partenariat avec Hasselblad, cette camera 3x intègre un énorme capteur de 200 MP au format 1/1,56 pouce. Elle est associée à une lentille certifiée Hasselblad dotée d’une ouverture ultra-rapide f/2.1 pour une meilleure captation de la lumière, ainsi qu’une distance minimale de mise au point de 10 cm permettant des photos macro-impressionnantes. En recadrant intelligemment son capteur 200 MP, le Find X9 Pro permet un zoom sans perte jusqu’à 13,2x, tandis que les deux modèles disposent de l’algorithme Super Zoom d’OPPO pour une clarté améliorée jusqu’à 120x. Avec le Mode Scène d’OPPO, les utilisateurs peuvent capturer des photos de concert avec un contraste et des tonalités renforcés, pour un effet immersif.

Les capacités vidéo professionnelles de la série sont tout aussi impressionnantes : les deux appareils prennent en charge l’enregistrement vidéo 4k à 120 ips en Dolby Vision HDR avec l’appareil photo principal, tandis que le Find X9 Pro étend cette fonctionnalité à son téléobjectif Hasselblad 200 MP. Pour les utilisateurs professionnels, la série Find X9 prend en charge l’enregistrement LOG avec certification ACES, offrant un fichier plat et riche en données, idéal pour l’étalonnage professionnel des couleurs. Pour un avantage ultime, OPPO propose également le Hasselblad Teleconverter. Cet accessoire optique de qualité professionnelle, conçu exclusivement pour le Find X9 Pro, transforme le téléphone en une puissance de super-zoom optique 10x, permettant un zoom numérique jusqu’à 200x pour les photos et 50x pour les vidéos.



Le Find X9 est doté d’une batterie généreuse de 7025 mAh, logée dans un boîtier fin de 7,99mm. Tirant parti de sa taille importante, le Find X9 Pro embarque une batterie encore plus impressionnante de 7500 mAh, la plus grande jamais intégrée à un smartphone phare d’OPPO. Les deux modèles proposent la filaire rapide OPPO SUPERVOOC 80 W, la charge sans fil AIRVOO C 50 W ainsi que la recharge inverse 10W, pour un approvisionnement en énergie pratique et rapide.

Le Find X9 (12 Go + 512 Go) est disponible en Gris Titane et Noir Stellaire, pour 999,90 €. Le Find X9 Pro (16 Go + 512 Go), proposé en Blanc Soie et Charbon Titane, à 1299,90 €. Les précommandes sont ouvertes jusqu’au 5 novembre 2025, avec une disponibilité officielle dès le 6 novembre 2025.

