Omega Speedmaster célèbre Milano Cortina 2026 avec un cadran exceptionnel

La nouvelle Omega Speedmaster Milano Cortina 2026 allie la précision olympique à un cadran glacé mêlant blanc, acier et bleu profond.

À seulement 100 jours des Jeux Olympiques d’hiver de 2026 à Milano Cortina, Omega marque le compte à rebours à sa manière : avec une nouvelle montre d’une élégance incomparable. Une tradition pour la manufacture horlogère suisse, chronométreur officiel des Jeux Olympiques depuis 1932, qui a dévoilé une Speedmaster en édition limitée capturant à la perfection la beauté glacée des Alpes italiennes grâce à ses tons d’acier, de céramique et de blanc immaculé.

Cette Speedmaster Milano Cortina 2026 arbore un boîtier de 38 mm en acier inoxydable poli, surmonté d’une lunette en céramique bleu profond gravée d’une échelle tachymétrique en émail blanc. Mais c’est le cadran qui captive tous les regards. Omega a opté pour un fond blanc verni éclatant, rehaussé d’un léger givrage bleu, clin d’œil à la fraîcheur mordante des Jeux olympiques d’hiver. Un délicat motif en forme de empreinte digitale parcourt le cadran, inspiré du « 2 » de l’emblème de Milano Cortina 2026, tandis que les sous-cadrans azurés scintillent comme des pistes de ski fraîchement damées.

Personnellement, on adore sa palette glacée : l’harmonie des tons blancs, acier et bleu foncé est d’une élégance naturelle. Un style hivernal sans artifice, raffiné sans renier l’ADN sportif propre à Omega. Un subtil dégradé de bleu sur la trotteuse centrale et la typographie bleu foncé « Milano Cortina » sur le guichet de date à 6 heures apportent un contraste parfait. Au dos de la montre, un médaillon gravé du logo « Milano Cortina 2026 » orne le fond. À l’intérieur, le calibre Co-Axial 3330, un mouvement chronographe automatique, offre une réserve de marche de 52 heures.

Le bracelet en acier poli et brossé, équipé du système de confort Omega, est idéal pour les journées d’hiver où l’on superpose les couches de vêtements. L’Omega Speedmaster Milano Cortina 2026 est proposée au prix de 6600 €, et vous pouvez l’acheter dès maintenant sur le site web d’Omega.