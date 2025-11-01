Stuff Magazine
    Onkyo présente sa nouvelle gamme hi-fi Icon Series

    Onkyo présente sa toute dernière gamme Hi-Fi : Icon Series, composée de trois modèles d’exception.

    La nouvelle gamme Icon — composée d’un préamplificateur réseau P-80, d’un amplificateur de puissance M-80 et d’un ampli-streamer A-50 — propose un son puissant et pur grâce à des châssis modernes et élégants qui intègrent des technologies avancées pour des performances sonores d’exception. Les trois modèles bénéficient d’un design épuré hérité des origines japonaises de la marque. Le P-80 et le A-50 arborent des boutons de volume avec indicateur finement rétroéclairé, tout comme celui de la sélection des sources tandis que le M-80 dispose de vumètres éclairés sur la face avant.

    Avec bientôt 80 ans d’expertise, Onkyo perpétue son savoir-faire pour offrir un trio de grande qualité aux passionnés de musique, doté de nombreuses technologies avancées
    • Dirac Live (2 canaux) : une correction acoustique optimisée pour un son parfaitement adapté à la pièce d’écoute. Une grande première pour des amplificateurs stéréo. La licence Bass Control est en option.
    • DAC premium AK4452 (768 kHz/32 bits), intégré dans les modèles P-80 et A-50 : ce convertisseur numérique-analogique assure une distorsion minimale pour un son d’une grande pureté.
    • Technologie brevetée DIDRC (Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry) : une technologie propre à Onkyo qui réduit les distorsions dans les très hautes fréquences. Elle stabilise également le signal en reproduisant une symétrie parfaite entre les ondes positives et négatives.

