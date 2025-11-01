HUAWEI Pura 80 : une nouvelle ère pour la photographie mobile

HUAWEI annonce le lancement mondial de son smartphone phare dédié à l’imagerie : la série HUAWEI Pura 80. Conçue pour redéfinir les limites de la photographie mobile grâce à sa technologie d’imagerie de pointe et à ses fonctionnalités innovantes.



Le HUAWEI Pura 80 Ultra et l’élégant HUAWEI Pura 80 Pro Glazed Red adoptent un design baptisé Forward Symbol, s’inspirant des motifs solaires intemporels présents dans la haute joaillerie et l’horlogerie de luxe. Cet effet lumineux et raffiné révèle un jeu d’ombre et de lumière d’une grande profondeur. Sur le Pura 80 Ultra, l’objectif est mis en valeur par un anneau doré formant le symbole emblématique de la marque, véritable pièce maîtresse visuelle.

L’appareil photo du HUAWEI Pura 80 Pro intègre un capteur ultra lumineux de 1 pouce, capable de capter un maximum de lumière pour offrir des images détaillées même en basse luminosité. Son Ultra Chroma Camera garantit une reproduction des couleurs fidèle et éclatante, pour des scènes nocturnes vibrantes et réalistes.

Le Pura 80 Ultra se distingue par sa caméra téléobjectif double commutable, alliant une large zone photosensible à des focales de 3,7x et 10x. Le résultat : des portraits cinématographiques et des gros plans d’une netteté saisissante, avec une intensité spatiale unique.

La gamme bénéficie des avancées de la marque HUAWEI XMAGE, qui exploite le plus grand capteur téléobjectif du marché et des algorithmes de pointe pour offrir des images d’une clarté exceptionnelle, même en faible luminosité ou à fort effet de zoom. Depuis la complexité des détails architecturels ou des paysages urbains à perte de vue, la série excelle dans la capture d’ambiances nocturnes colorées et précises. En photo comme en vidéo, elle redéfinit la captation de spectacles grâce à des images ultra-nettes, des couleurs vibrantes et des vidéos 4K fidèles aux expériences en direct.

En complément de leurs performances photographiques, les Pura 80 Pro et Pura 80 Ultra intègrent le nouveau bouton AI Smart Controls, offrant un accès instantané et personnalisé à des fonctions clés (appareil photo, lampe torche, objectif IA…) selon les préférences de l’utilisateur. Ce bouton est enrichi par la reconnaissance d’empreintes digitales pour une sécurité renforcée, il garantit un fonctionnement fluide et sécurisé. De plus, la fonction avancée Réduction du bruit par IA révolutionne les appels grâce à la réduction bidirectionnelle du bruit, isolant la voix de l’interlocuteur tout en éliminant les bruits ambiants pour une communication claire et sans distraction, quel que soit l’environnement.



Ces Pura 80 Pro et Pura 80 Ultra sont équipés d’une batterie de 5170 mAh, associée à la technologie HUAWEI SuperCharge 100 W pour une recharge ultra-rapide, et à la recharge sans fil HUAWEI SuperCharge 80 W pour un confort d’utilisation sans câble. Cette combinaison assure une autonomie optimale et une performance ininterrompue tout au long de la journée. Le HUAWEI Pura 80 Ultra bénéficie du verre Kunlun Crystal Armor de 2ᵉ génération, qui augmente la résistance aux rayures par 16 et la résistance aux chocs par 251. Cette protection de pointe garantit une robustesse exceptionnelle, préservant l’appareil face aux aléas du quotidien.

Pura 80 Ultra – 1499 €, 16 Go RAM + 512 GB Rom

Pura 80 Pro – 1099 € 12 Go RAM + 512 GB Rom