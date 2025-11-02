Essai – Mini Cooper S Cabriolet, un charme intact

À l’heure où les petits cabriolets sympathiques ont tendance à quitter les catalogues des constructeurs, Mini persiste et signe avec sa version découvrable. Nous avons essayé la version « intermédiaire » de la gamme, la Cooper S et c’était très bien !

C’est quoi ?

Lancée en 1959, rachetée puis réinventée par BMW en 2001, la Mini est une icône absolue de la grande histoire de l’automobile. La dernière génération, lancée fin 2023, conserve la déclinaison à tout découvrable : grand bien lui en fasse, puisqu’elle représente une Mini vendue sur 10 et qu’elle contribue à conserver quelque chose qui est à la fois très précieux et en voie de disparition : le plaisir de conduire.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Par rapport à la Mini Cooper dont elle est forcément dérivée, cette version Cabriolet est tout aussi compacte (3,88 m de long), affiche la même bonne bouille, mais s’en distingue à l’arrière avec des feux qui ne sont pas triangulaires, mais plus verticaux (à cause de l’ouverture verticale de la malle de coffre, à la contenance assez réduite). La capote, bien insonorisée, et pouvant arborer le motif de l’Union Jack en option (720 €) , peut s’ouvrir ou se fermer en moins de 18 secondes, à condition de rouler à moins de 30 km/h, ce qui est appréciable en cas d’averse soudaine en ville, par exemple.

Et sous le capot ?

Il fut un temps où les Mini avaient des 3 cylindres 1.5 qui faisaient, ma foi, assez bien le job ! Ce n’est plus le cas dans cette version de la Cooper Cabriolet, qui fait appel à un classique 4 cylindres turbo, qui développe 163 chevaux dans sa version C, de base ; on monte à 204 avec la Cooper S et carrément 231 avec la sulfureuse JCW. Forcément, les performances grimpent en rapport avec le niveau de puissance : la C affiche une vitesse de pointe déjà suffisante de 220 km/h et couvre le 0 à 100 km/h en 8,2 secondes, tandis que la S (notre version d’essai) grimpe à 237 et se révèle plus véloce à l’accélération, avec le 0 à 100 km/h couvert en 6,9 secondes. Tout en haut, la JCW affiche 245 et 6,4 secondes, un écart finalement assez marginal avec la S. Et si c’était elle, la meilleure de la gamme ?

Et à conduire, c’est comment ?

C’est toujours bien, une Mini, car elle offre une ambiance intérieure et des sensations de conduite qui sont peu comparables avec ce que l’on trouve ailleurs sur le marché. La dernière génération a revu son intérieur, toute l’interface, ou presque, passant par une « dalle » ronde qui fait quasiment la surface d’un 33 tours (il fait 24 cm de diamètre) ! Certes, naviguer dans les différents menus demande un peu d’habitude, mais l’ambiance est bien agencée. On reprochera la présence de nombreux plastiques durs, dans la partie inférieure, notamment, un peu curieuse à ce niveau de prix et de standing. Le haut de la planche de bord est plus réussi, avec un affichage tête haute et des tissus rétro-éclairés. La position de conduite est idéale et, une fois à bord, on se laisse mener par le gros 4 cylindres qui délivre son couple généreux (300 Nm) dès les plus bas régimes, pour de belles reprises, sans forcer, en toutes circonstances (c’est d’ailleurs là où la Cooper S marquera une grosse différence avec la Cooper C, qui plafonne à 250 Nm). Bref, elle assume son rang de petite sportive (il faut toutefois passer par la finition haute JCW pour pouvoir bénéficier des palettes au volant, qui accentuent le côté fun lors des changements de vitesse), tandis que la réputation glanée au fil des années ne fait pas défaut ici : on aime son côté « gros karting », sa façon de plonger avec enthousiasme dans les virages au prix, certes, d’une petite sécheresse de suspensions.

Son point fort ?

Elle est peu seule au monde, cette Mini Cooper Cabriolet, en offrant un gabarit compact, des aspects pratiques et des sensations sportives que personne n’arrive à concilier, ni la sympathique Mazda MX-5 (2 places), pas plus que le Volkswagen T-Roc Cabriolet (moins performant et moins amusant). C’est la gardienne du temple !

Le verdict de Stuff

Cela fait plusieurs décennies que l’on craque comme des fous sur la Mini et cette dernière déclinaison n’émousse en rien notre passion pour la chouette petite anglaise !

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne, turbo

Cylindrée : 1998 cm3

Puissance : 204 ch

Couple : 300 Nm

Transmission : automatique à double embrayage, 7 rapports

Vitesse max : 237 km/h

0 à 100 km/h : 6,9 s

Poids : 1455 kilos

Consommation officielle / de l’essai : 6,6 l /100 / 8,2 l/100

Gamme Mini Cabriolet à partir de 33450 €, version d’essai Cooper S finition JCW à partir de 39630 €