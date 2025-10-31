Paris Games Week : Ubisoft célèbre les 30 ans de Rayman

À l’occasion de l’ouverture de la Paris Games Week Ubisoft annonce les célébrations officielles du 30ème anniversaire de Rayman, le héros emblématique du jeu vidéo français.

Rayman est le héros de jeu vidéo français le plus connu et le plus vendu dans le monde. Depuis sa première apparition en 1995, Rayman a marqué des générations de joueurs du monde entier par son univers coloré, sa musique envoûtante et son gameplay innovant.



Rayman est célèbre pour être un personnage de jeu vidéo sans bras ni jambes. Cette caractéristique unique lui donne une apparence très reconnaissable et lui permet de faire des mouvements acrobatiques spectaculaires dans les jeux. Créé par Michel Ancel et Frédéric Houde au sein d’Ubisoft Montpellier et Ubisoft Paris, Rayman est unplatformer apparu pour la première fois en 1995. Chaque nouvelle version du jeu a fait l’événement lors de sa sortie.



“Rayman est une très bonne illustration de l’esprit d’innovation et de créativité qui anime Ubisoft depuis ses débuts,” déclare Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft. “Nous sommes ravis de célébrer ce personnage unique avec notre communauté mondiale et de lui rendre hommage comme il se doit.” Pour célébrer cet anniversaire exceptionnel, Ubisoft prévoit une série d’événements tout au long de l’année, des contenus exclusifs, des interviews avec les créateurs originaux, ainsi qu’une exposition retraçant l’évolution de Rayman à travers les décennies. Les fans pourront également participer à des concours créatifs et des diffusions en direct animées par des développeurs et des streamers.



Ubisoft invite tous les fans de Rayman à se joindre aux festivités et à partager leurs souvenirs et créations sur les réseaux sociaux avec l’hashtag #Rayman30. Restez connectés pour découvrir toutes les surprises que nous vous réservons pour cette année anniversaire !

