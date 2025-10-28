Si vous êtes fan d’Elvis, ce lecteur est fait pour vous

Le dernier lecteur de cassettes rétro de We Are Rewind est un clin d’œil subtil au Roi du Rock and Roll, tandis que la platine vinyle de Pro-Ject est fière et puissante.

Si vous êtes un tant soit peu fan d’Elvis, laissez-moi vous faciliter la tâche pour votre prochain achat. Deux légendes de l’audio viennent de sortir des lecteurs de musique inspirés d’Elvis, inspirés du Roi du Rock and Roll. Franchement, ils ont trouvé le juste milieu entre kitsch et cool ; vous devriez commencer à faire de la place sur vos étagères.

We Are Rewind a sorti un lecteur cassette Elvis en édition limitée. Loin d’être une simple pièce de musée poussiéreuse, il s’inspire du célèbre WE-001 de la marque, déjà culte pour son mélange d’esthétique rétro et de fonctionnalités résolument modernes. Il arbore désormais les couleurs du King lui-même : noir mat, touches dorées et une touche d’élégance. Il s’inspire clairement de l’emblématique Comeback Special de 1968. Vous savez, celui avec le grand panneau rouge Elvis.

Dans la boîte, vous trouverez une cassette remasterisée de l’album de Noël d’Elvis. Sans doute le seul album festif qui rende le chant des flocons de neige si séduisant. Le matériel est également performant, pour un lecteur cassette. Vous disposez du Bluetooth 5.1, d’une batterie rechargeable intégrée offrant 12 heures d’autonomie, d’une prise casque et même d’une entrée pour l’enregistrement.

Côté vinyle, Pro-Ject a dévoilé son propre hommage avec la platine vinyle Elvis. Celle-ci s’adresse aux amateurs de son analogique qui apprécient leur hi-fi avec une touche de Las Vegas. Elle fait partie de la collection Artist de Pro-Ject, la même qui a déjà produit des platines inspirées de Metallica et des Beatles. Avec l’édition Elvis, Pro-Ject a opté pour un socle usiné CNC qui illumine le logo « Elvis » en lettres lumineuses grâce à des LED intégrées à intensité variable.

Sous cette allure flamboyante se cache une véritable platine vinyle audiophile. Elle est équipée d’un bras de lecture en aluminium de 9 pouces, d’une cellule Sumiko Rainier déjà installée (pour éviter les petits soucis avec des vis et des pincettes), d’un imposant plateau en verre de 1,7 kg pour une rotation stable et d’un sélecteur électronique entre 33 et 45 tours/minute. C’est un vrai bijou qui semble prêt à chanter « Jailhouse Rock » si on le fixe assez longtemps.

Si vous êtes fan d’Elvis, ce lecteur est fait pour vous ! Et oui, je parle bien des deux. Le coffret édition limitée We Are Rewind x Elvis est disponible en précommande au prix de 179 €, exclusivement en ligne. La platine vinyle Pro-Ject Elvis est disponible dès maintenant chez Henley Audio au prix de 1399 €.