Finie la panique ! Vous pourrez toujours utiliser votre montre Garmin avec Strava

Le procès intenté par Strava contre Garmin a compromis l’intégration entre les deux services. Heureusement, le procès est terminé. Voici ce que vous devez savoir.

Bonne nouvelle : la courte bataille juridique entre Strava et Garmin est officiellement terminée ! L’application de suivi de course à pied a volontairement retiré sa plainte contre Garmin, ce qui signifie que l’intégration entre les deux plateformes est maintenue. Pour ceux qui enregistrent leurs sorties à vélo ou leurs courses avec un appareil Garmin avant de les synchroniser avec Strava, c’est la fin d’une panique inutile.

La plainte accusait Garmin d’avoir violé deux brevets Strava : l’un relatif aux cartes thermiques, l’autre aux segments. Strava affirmait que le litige découlait des nouvelles règles de développement de Garmin exigeant que toutes les données provenant d’un appareil Garmin portent la marque Garmin. À un moment donné, Strava semblait exiger que Garmin cesse de vendre des appareils contribuant aux cartes thermiques ou utilisant son propre système de segments, soit la quasi-totalité des montres et compteurs vélo Garmin.

Heureusement, l’affaire n’a jamais été portée devant les tribunaux. Un dossier montre que Strava a abandonné l’action « sous toutes réserves », ce qui signifie qu’elle pourrait techniquement la réexaminer ultérieurement, mais cela semble hautement improbable compte tenu des conséquences. Les deux entreprises dépendent fortement l’une de l’autre, Garmin fournissant l’essentiel des données d’activité des utilisateurs qui alimentent la plateforme Strava. Sans les utilisateurs Garmin qui téléchargent quotidiennement des données, c’est tout l’écosystème de Strava qui serait menacé. Garmin est également l’une des principales sources d’abonnés payants de Strava, et s’en prendre à eux a toujours semblé une décision commerciale étrange.

Certains spéculent que cette décision serait liée au projet annoncé de Strava d’entrer en bourse, peut-être pour mettre en avant son portefeuille de propriété intellectuelle avant son introduction en bourse. Mais si tel était l’objectif, l’opération s’est retournée contre lui. Poursuivre son partenaire le plus proche n’a fait qu’entamer la confiance. Grâce à son immense bibliothèque de brevets, Garmin était en mesure de contre-attaquer Strava à plusieurs reprises. En réalité, Strava n’était pas prêt à remporter cette bataille, et la réponse discrète mais ferme de Garmin semble l’avoir contraint à un retrait rapide.

Pour l’instant, les utilisateurs Garmin de Strava peuvent reprendre leurs activités habituelles. Ils peuvent continuer à télécharger des parcours, à suivre leurs courses et à comparer leurs performances sans interruption. Strava a déjà rassuré sa communauté : la « connectivité ininterrompue » reste une priorité absolue, et Garmin a continué à déployer les mises à jour de sa plateforme sans interruption.