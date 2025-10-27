Le traceur GPS pour animaux Life360 surveille vos compagnons à quatre pattes qui s’évadent

La surveillance en temps réel rend le collier de votre chat plus intelligent…

Vous avez un chien Houdini ou un matou qui aime disparaître ? Life360, alternative réputée aux Airtags – l’entreprise à l’origine de Tile, l’un des premiers traceurs intelligents Bluetooth – vient de lancer un tout nouveau petit accessoire portable qui vous aidera à surveiller les déplacements de vos animaux.

Le traceur GPS pour animaux Life360 n’est pas un simple accessoire de collier à clipser sur une étiquette Tile existante ; c’est un tout nouveau modèle avec connectivité GPS, Wi-Fi et Bluetooth, qui transmet les informations de localisation à l’application smartphone Life360 toutes les dix secondes. Vous pouvez ainsi configurer des géorepérages personnalisés, délimiter votre jardin comme un espace sûr et recevoir des alertes en temps réel sur votre téléphone en cas de promenade inattendue de votre animal. Étanche jusqu’à 1 m, elle protège les chiens qui aiment se baigner dans l’eau. Sa batterie rechargeable offre une autonomie de 14 jours entre deux prises. Un mode de réserve permet une autonomie de six mois pour un suivi plus basique.

Bien que l’application ne soit pas encore prête au lancement, Life360 se prépare à lancer un réseau Pet Finder, exploitant ainsi ses 83 millions d’utilisateurs actifs mensuels pour retrouver les animaux disparus. L’application inclut déjà le partage de localisation pour les membres de la famille, les rapports de sécurité routière, la détection d’accident et l’envoi d’urgence pour les abonnés payants. « Les animaux de compagnie sont une immense source de joie pour nos familles, et la peur de les perdre est tout aussi forte », a déclaré Lauren Antonoff, PDG de Life360. « Les dispositifs de sécurité traditionnels, comme les puces électroniques, nécessitent une visite chez le vétérinaire ou dans un refuge et leurs informations sont souvent manquantes ou obsolètes. De plus, les traceurs Bluetooth polyvalents peuvent avoir du mal à localiser les animaux en déplacement, surtout dans les zones reculées. »

Le traceur pour animaux Life360 est disponible dès maintenant, directement sur le site web de Life360. Trois coloris seront disponibles dès le lancement : Rose Punch, Bleu Marine Blaze et Noir.