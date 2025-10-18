Les ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X débarquent dans 45 pays

Xbox annonce que les ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X sont désormais disponibles dans 45 pays à travers le monde.

Développés en partenariat avec ASUS, ces appareils portables associent la liberté de Windows à l’expérience Xbox, permettant de jouer partout, à tout moment. Les deux modèles sont proposés sur Xbox.com, l’eShop ASUS et auprès des revendeurs partenaires dans le monde entier. Afin de permettre aux joueuses et joueurs de tirer pleinement parti de leur appareil portable, plusieurs ressources ont été mises à disposition pour garantir une expérience fluide, ludique et personnalisée :

Un guide de démarrage détaillé partageant conseils et bonnes pratiques pour configurer leur appareil et commencer à jouer immédiatement. Le guide explique également comment interagir avec Gaming Copilot, un assistant intelligent offrant recommandations et aide d’un seul geste, sur les ROG Xbox Ally.



Une sélection de titres issus du programme de compatibilité portable pour des sessions de jeu optimales, dont Gears of War: Reloaded, South of Midnight, Clair Obscur: Expedition 33 ou encore Hollow Knight: Silksong. La liste complète des jeux compatibles est disponible ici.