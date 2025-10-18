Quand Bentley Motors rencontre Steinway & Sons

L’édition limitée Steinway Ultra Black & Ultra White allie un savoir-faire artisanal de haut niveau à un design clair et moderne, synonyme de pureté, de simplicité et d’exclusivité. Ces pianos à queue contemporains, disponibles en noir ou en blanc, sont limités à seulement 52 instruments : 18 modèles B et 8 modèles D de concert dans chaque finition.

L’édition Ultra Black adopte une identité audacieuse, entièrement noire, à la fois moderne et intemporelle. Son pourtour est fini en Jet Black, un noir profond et saturé, célébré en architecture et en design pour sa profondeur saisissante. Du dessous, teinté noir assorti, à la table d’harmonie teintée noire et à la plaque en fonte Liquid Black Yellow, le piano affiche son aspect monochrome dans les moindres détails. Les garnitures métalliques en PVD noir rehaussent la palette d’un éclat subtil, tandis que le logo Steinway gravé sur la façade est le seul signe visible, laissant les éclisses parfaitement épurées. Même le clavier s’inscrit dans ce concept, avec des touches entièrement noires qui complètent un design à la fois sobre et immédiatement imposant.

L’édition Ultra White offre un contraste saisissant. Son pourtour est en Blanc Pur, un blanc doux et lumineux, souvent utilisé en intérieur pour sa clarté et sa luminosité. Le dessous lavé et la table d’harmonie teintée blanche confèrent au design une grande légèreté et une grande cohérence, tandis que la plaque en fonte blanche brillante au cœur du piano ajoute une touche sculpturale. Des ferrures en métal chromé et des roulettes doubles de studio (sans caoutchouc) apportent une touche d’élégance, équilibrant la pureté du design. Comme son homologue, l’Ultra White arbore un discret logo gravé sur la face avant. Son clavier entièrement blanc confère à l’instrument un caractère unique : simple, minimaliste et imposant.

Chaque Ultra Black et Ultra White est équipé du SPIRIO | r de Steinway, le piano mécanique haute résolution le plus avancé au monde. Grâce au système de capteurs breveté de Steinway, le SPIRIO | r capture chaque nuance des marteaux et du pédalier, et SPIRIOCAST permet de partager les performances en temps réel entre les pianos Steinway du monde entier. Ce que vous entendez n’est ni un enregistrement ni une reproduction : c’est l’instrument qui joue en direct, créant une expérience authentique, sans filtre et immédiate.

Le lancement des éditions Ultra Black et Ultra White met en lumière la collaboration entre deux maîtres artisans : Bentley Motors et Steinway & Sons. Pour célébrer l’occasion, Bentley a présenté une Flying Spur Speed ​​Mulliner en finition Arctic White avec un intérieur en placage Piano Black, une association qui reflète le contraste noir et blanc des nouvelles éditions limitées de Steinway.



Les deux entreprises partagent une profonde tradition artisanale et un souci du détail qui va bien au-delà de l’esthétique. Le Piano Black est l’un des placages les plus populaires chez Bentley, tout comme il est depuis longtemps une finition emblématique chez Steinway. Cette collaboration a donné lieu à un échange de connaissances sur le travail du bois et le placage, montrant comment les deux marques appliquent technologie et savoir-faire artisanal pour créer des objets conçus pour durer des décennies. Il en résulte un partenariat qui célèbre la précision, l’individualité et l’excellence du design dans deux univers très différents mais tout aussi emblématiques.