Le CMF Headphone Pro ne se distingue pas seulement par ses couleurs attrayantes

Un look frais et mentholé, mais aussi un son convaincant.

Lorsque Nothing fait ses débuts, sa sous-marque colorée suit généralement de près. Nous avons déjà eu des écouteurs et des smartphones, et il est temps maintenant d’ajouter un premier casque à la gamme. Le Headphone Pro conserve le style signature de CMF, tout en tirant quelques leçons du premier projet de Nothing.

La réduction de bruit active est toujours au rendez-vous, tout comme la connectivité LDAC. Mais plutôt que de reproduire fidèlement le Nothing Headphone 1, ce casque circum-aural abordable intègre sa propre version tactile des boutons physiques.

Design et finition : un style édulcoré

Si Pixar avait fait un film sur les équipements hi-fi plutôt que sur les voitures, le casque CMF Headphone Pro serait le sosie de Flash McQueen. Ses formes simples et son aspect doux et moelleux évoquent presque un dessin animé, sans compter le vert clair menthe. Il est bien moins controversé que le Headphone 1, un modèle carré de Nothing, c’est certain.

Il existe des versions gris foncé et gris clair moins criardes, mais vous pouvez facilement les agrémenter avec les coussinets d’oreille orange et vert clair de CMF, disponibles en option. Ils se retirent simplement par rotation, sans outil, et offrent l’avantage supplémentaire d’être facilement réparables en cas d’usure ou de déchirure du rembourrage en similicuir. Dommage qu’il ne soit pas possible de faire de même pour l’arceau, qui est fabriqué dans le même matériau.

L’arceau et les coussinets d’oreille sont bien rembourrés, et le premier offre un bon réglage pour un ajustement confortable sans exercer une pression excessive sur la tête. Le pivot est léger, mais la rotation est importante, ce qui devrait convenir à la plupart des têtes. Mes oreilles ont cependant commencé à chauffer après une écoute relativement courte.

Ce casque n’a pas l’air bon marché, et même s’il n’est pas immédiatement évident qu’il ait été conçu pour un budget serré, les branches du casque, en plastique effet métal plutôt qu’en aluminium véritable, trahissent le jeu. Malgré tout, aucun des boutons supra-auriculaires ne vibre et le casque ne paraît pas anormalement léger.

L’étui de transport en tissu fourni dans la boîte est un élément de base, mais un incontournable pour le budget. Il est pratique pour les voyages, car le CMF Headphone Pro ne se plie pas du tout. Les écouteurs se posent à plat, offrant ainsi un confort optimal autour du cou lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Fonctionnalités et batterie : des boutons

Nothing a fait grand cas des boutons sur mesure de son premier casque supra-auriculaire, avec différentes interactions, pour éviter de les confondre au toucher. Les premiers CMF offrent un fonctionnement similaire, avec une molette multifonction qui gère le volume, les modes ANC et les commandes de lecture. Le fait que les boutons d’alimentation et d’assistant vocal, plus basiques (qui me semblaient identiques) soient situés sur des écouteurs séparés permet également d’éviter toute confusion, une fois que l’on sait lequel est lequel.

Il y a aussi le curseur d’énergie, qui permet de régler les basses à la volée sans avoir à passer par l’application compagnon. On pense qu’il rencontrera un franc succès auprès du public généralement jeune de CMF, mais le réglage manque de précision. On peut le remplacer par un réglage des aigus. Peut-être que Nothing devrait l’utiliser comme bouton de volume et faire passer la molette multifonction au suivant.

On apprécie l’intégration du Bluetooth LDAC de meilleure qualité et eu aucun mal à nous connecter grâce à Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair. Une prise casque 3,5 mm pour une écoute filaire est également toujours pratique. Les micros intégrés sont assez performants pour les appels vocaux, même si le bruit du vent est plus perceptible que sur des casques plus chers.

L’autonomie annoncée par CMF pour 100 heures est un peu trompeuse, car il faut désactiver la réduction de bruit et utiliser le codec AAC. Avec un Bluetooth LDAC de meilleure qualité et l’ANC activés, l’autonomie chute à moins de 40 heures. L’écoute AAC avec réduction de bruit a été la solution intermédiaire lors de mes tests, atteignant près de 50 heures avant de devoir brancher le casque. C’est tout de même une bonne performance comparée à d’autres casques à bas prix.

La vitesse de charge est également excellente : une recharge de cinq minutes via USB-C suffit pour 4 à 8 heures d’écoute supplémentaires, selon que vous utilisez ou non l’ANC.

Interface : familiale

Tous les kits CMF communiquent désormais avec l’application compagnon X de Nothing, légèrement repensée cette année. Si les polices matricielles distinctives me manquent, je dois admettre qu’elle est beaucoup plus lisible. L’interface est épurée, les principales fonctionnalités étant réparties en sections distinctes lorsque vous faites défiler l’écran principal. L’affichage précis du pourcentage de batterie dès l’ouverture de l’application est également pratique.

Outre le choix de l’intensité et du type de réduction de bruit, ainsi que des deux formes de mixage audio spatial, vous pouvez également activer le mode faible latence et le couplage double connectivité, choisir le codec Bluetooth à utiliser et définir la durée d’activation de la réduction de bruit active après l’arrêt de l’écoute – des fonctionnalités assez classiques, mais jamais garanties pour un budget aussi modeste.

Il manque cependant quelques éléments que l’on pourrait attendre d’un casque plus cher. L’absence de détection supra-auriculaire empêche la mise en pause automatique de la musique lorsque vous le retirez. L’égaliseur est également très basique, avec juste un réglage des basses, des médiums et des aigus ; le kit audio haut de gamme de Nothing propose également un égaliseur avancé permettant d’enregistrer plusieurs profils personnalisés et d’en télécharger d’autres créés par les membres de la communauté. Vous n’avez ici que cinq préréglages de base – pop, rock, électronique, amplification vocale, classique – et un seul préréglage personnalisé.

Vous pouvez au moins personnaliser les commandes, et le test auditif personnalisé vaut vraiment le détour. Vous êtes invité à appuyer sur un bouton à l’écran si vous entendez une tonalité particulière, et sur un autre si vous ne l’entendez pas ; après deux minutes de test sur différentes fréquences, la courbe personnalisée créée amplifiera celles que vous avez du mal à entendre.

Qualité sonore et réduction de bruit : un véritable boom

Qualité sonore et réduction de bruit : un son puissant

Les haut-parleurs dynamiques de 40 mm du CMF Headphone Pro sont réglés en interne par Nothing, plutôt qu’avec l’aide du spécialiste des enceintes KEF, comme pour le Headphone 1. Résultat : un son plus percutant, même avant même d’avoir poussé les basses à fond avec le curseur Energy. À mi-course, les infra-graves de « Mind over Matter » de SAVOY nous ont vraiment mis les oreilles à rude épreuve, bien avant d’avoir poussé le volume au maximum.

Cela ne veut pas dire que les basses sont saturées, ni que les basses sont si puissantes qu’elles éclipsent complètement les médiums. Les voix de « Begin Again » de Knife Party ont conservé leur présence, mais les audiophiles en quête de nuances n’en trouveront pas beaucoup. La scène sonore n’est pas non plus particulièrement large pour un casque supra-auriculaire. Avec une playlist dynamique, cependant, ils sont parfaits pour la salle de sport ou l’entraînement.

Les hautes fréquences manquent de netteté, du moins avec l’égaliseur par défaut, ce qui entraîne une définition légèrement inférieure à ce que l’on souhaiterait. L’amplification des aigus permet d’y remédier un peu, et tant que vous ne vous attendez pas à la précision d’une paire trois fois plus chère, vous serez satisfait du rendu global.

La réduction de bruit est similaire. Elle atténue clairement les grondements les plus intenses des trains de banlieue et du trafic, mais pas autant que les modèles haut de gamme. Les bruits forts et soudains et les hautes fréquences s’infiltrent plus facilement, et le sifflement caractéristique de l’ANC est plus perceptible. Nous n’avons pas perçu de différence significative entre les trois niveaux d’intensité. Nous avons aussi entendu des modes de transparence moins artificiels, mais ils coûtent presque toujours plus cher.

Verdict sur le CMF Headphone Pro

Si vous avez un budget serré, mais que vous souhaitez un équipement à la fois performant et un son correct, le CMF Headphone Pro est sans aucun doute un choix judicieux. Il s’agit d’un premier essai convaincant pour la marque à petit budget de Nothing, avec une musique entraînante qui plaira au plus grand nombre et une réduction active du bruit suffisamment efficace pour la plupart des trajets.

Cependant, son design mignon ne plaira pas à tous les goûts, et vous n’aurez pas besoin de dépenser une fortune pour une écoute plus nuancée.

Note : 4/5

Coloré et personnalisable, le CMF Headphone Pro ne privilégie pas (trop) le style au son. Pour un casque à petit budget, il est largement suffisant.