Michell Apollo, l’essence de la musique

Le tout nouveau préampli phono Michell Apollo (4040 €) vous plonge dans l’essence même de la musique.

Fabriqué au Royaume-Uni, conçu avec soin à partir des meilleurs matériaux, le tout nouveau Michell Apollo est un préamplificateur phono de haute qualité aux performances audio exceptionnelles. Son boîtier améliore les performances en empêchant les interférences RF de pénétrer dans les unités. Il bénéficie d’une construction en aluminium solide et sont lourds pour leur taille et très rigides. Ce qui permet d’isoler les circuits sensibles à l’intérieur des vibrations, améliorant ainsi les performances. Le câble CC externe reliant les unités est un câble audio de haute qualité conçu sur mesure, fabriqué au Royaume-Uni.

