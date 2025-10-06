Le reMarkable Paper Pro Move, conçu pour la mobilité

Le nouveau Paper Pro Move de reMarkable est un carnet numérique de 7,3 pouces conçu pour les professionnels nomades. Il se glisse facilement dans un sac ou une poche de veste et est idéal pour prendre des notes spontanément, dessiner ou consulter des documents pendant les déplacements ou les réunions.

Comme tous les appareils reMarkable, le Paper Pro Move est conçu pour vous aider à mieux réfléchir en éliminant les distractions numériques. Pas de fenêtres contextuelles, pas de réseaux sociaux : juste vos pensées et un espace pour les capturer. Son écran Canvas Color et les marqueurs personnalisés offrent l’expérience d’écriture numérique la plus naturelle qui soit. Chaque trait est comme un trait de stylo sur du papier, avec des couleurs douces et naturelles qui stimulent la créativité et une organisation intuitive.

Conçu en aluminium anodisé élégant et en verre texturé, Paper Pro Move est léger, durable et élégant. Son autonomie peut atteindre deux semaines, et 10 minutes de charge suffisent pour trois jours d’autonomie. Avec Connect, bénéficiez d’un stockage cloud illimité, de modèles exclusifs et de la possibilité de rechercher instantanément vos notes manuscrites.