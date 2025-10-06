Ooni dévoile Volt 2, un four électrique intelligent

Ooni, référence mondiale des fours à pizza domestiques, dévoile sa dernière innovation : le Volt 2, un four électrique pensé pour sublimer la cuisson maison.

Le Volt 2 (599 €) est un four à pizza électrique compact, pensé pour les petites cuisines modernes. En plus de son design élégant et de sa taille réduite (30 % plus petit que notre modèle précédent, le Volt 12), il est parfaitement adapté à un usage intérieur, pour que vous puissiez cuisiner toute l’année, pas seulement l’été. Idéal pour ceux qui souhaitent se faire plaisir sans contrainte de saison !

Après le succès de son prédécesseur primé, le Volt 12, Ooni franchit une nouvelle étape en intégrant son système de cuisson intelligent exclusif : Pizza Intelligence.

Grâce à sa technologie Pizza Intelligence, ce four ajuste automatiquement la chaleur entre les éléments du dessus et du dessous, garantissant ainsi une cuisson homogène de vos pizzas en seulement 90 secondes à 450°C. Vous pourrez y préparer une pizza napolitaine, mais aussi des plats variés comme du pain, des viandes ou des légumes rôtis. En plus, ses trois modes prédéfinis (napolitaine, new-yorkaise, pâte épaisse) et ses préréglages personnalisables en font un véritable allié culinaire, adaptable à toutes vos envies.