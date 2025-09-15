La nouvelle Kia EV4 électrique est disponible à partir de 189 € par mois

À peine commercialisée, la nouvelle Kia EV4, berline compacte 100% électrique, est proposée à partir de 189 € par mois, et ce, sans apport, afin de rendre la mobilité électrique accessible au plus grand nombre.

Son autonomie électrique est l’une des meilleures parmi les modèles du marché, éligibles à ce dispositif. EV4 offre un design avant-gardiste, une habitabilité digne du segment supérieur et des technologies de pointe. « Nous sommes heureux et fiers de participer activement à ce dispositif avec EV4, qui nous permet de proposer un modèle polyvalent, spacieux et technologique, à de nombreux clients dont les besoins de mobilité ne se limitent pas à des déplacements urbains », explique Nicolas Janin, directeur des ventes de Kia France. « Nos distributeurs Kia sont d’ores et déjà en train d’œuvrer pour faire de ce Leasing Electrique Kia une réussite et permettre à leurs clients de bénéficier de ce dernier modèle et de ses technologies de pointe. »

Les attributions étant limitées par le gouvernement, les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes pour les clients éligibles, auprès des distributeurs Kia. Les clients éligibles peuvent, dès à présent, se rapprocher de leur distributeur Kia, en anticipation de l’ouverture des commandes le 30 septembre et du nombre de dossiers éligibles.