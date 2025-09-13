IFA 2025 : Cosori Iconic, le premier airfryer en acier

À l’occasion de l’IFA 2025, Cosori a dévoilé son nouvel airfyer : l’Iconic Single qui associe un design minimaliste, un revêtement en céramique sans PFAS, un moteur à courant continu à haute efficacité doté de la technologie du Turboblaze, offrant des résultats plus rapides, plus sains et des résultats plus homogènes pour une cuisine en toute sérénité à chaque utilisation. Associée à un puissant moteur à courant continu et au système de circulation d’air à 5 vitesses Cosori TurboBlaze, l’Iconic Single garantit, rapidement et efficacement, des textures croustillantes et homogènes, sans PFAS.

Les consommateurs exigent des appareils qui correspondent à un mode de vie axé sur la santé sans faire de compromis sur les performances. En réponse à la demande croissante pour des équipements de cuisine plus responsable, l’Iconic Single offre une solution durable, en remplaçant les composants plastiques traditionnels dans la zone chaude par de l’acier inoxydable et utilise un panier avec revêtement céramique sans PFAS pour répondre pleinement aux attentes des utilisateurs. Il réduit également les odeurs, résiste aux taches et garantit une expérience culinaire sans souci, tandis que son moteur à courant continu permet d’obtenir une cuisson uniforme et rapide, pour des plats savoureux.

Le Cosori Iconic Single sera disponible en prévente à partir de décembre 2025, et sa commercialisation officielle débutera en janvier 2026 au prix de 249 euros.