Ledlenser, la Série P, la lampe de l’extrême

Redéfinie de A à Z, la gamme de la marque allemande Ledlenser propose des lampes hautement techniques, à la qualité de lumière exceptionnelle.

Adaptables à toutes les situations, ces lampes riment aussi avec survie, et constituent un des éléments indispensables à toujours conserver chez soi, ou dans son sac. Forts de son héritage de pionnier de la LED, la marque allemande a porté ses produits à un niveau supérieur. Elle adopte des technologies de pointe, et reste fidèle à son engagement en matière de développement durable : 75% de l’aluminum utilisé provient de matériau recyclé, et les emballages sont également fabriqués à partir de papier recyclé. Elle soumet également ses produits à des tests de qualité rigoureux et accorde une attention particulière au moindre détail. La Série P a été conçue pour proposer des lampes puissantes, dotées d’un faisceau lumineux jusqu’à 120% plus puissant. Selon les modèles, elles intègrent un système d’alimentation hybride Dual Power ou le mode Select Ring, afin de s’adapter à toutes les situations. Le Dual Power permet une recharge simple de la batterie via un câble USB-C, similaire à celui des smartphones, ainsi qu’un fonctionnement sur piles. Le mode Select Ring offre quant à lui plusieurs fonctions : il permet de régler l’intensité lumineuse, de verrouiller la lampe pour son transport, et d’accéder facilement au port USB-C grâce à une bague rotative.