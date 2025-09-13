Stuff Magazine
More
    AccueilA la une|HotElvis x Renault dévoile une collection RNLT

    Elvis x Renault dévoile une collection RNLT

    0
    25

    Avec RNLT, Renault dévoile bien plus qu’une collection : un manifeste pour une génération qui roule vite, vit fort et ne regarde jamais en arrière. Entre garage racing, rêve californien et culture pop des années 80, RNLT assemble des pièces fortes, graphiques et assumées. Une ligne à l’esthétique marquée, pensée pour celles et ceux qui reconnaissent les codes, préfèrent la culture à la posture.
    A découvrir sur theoriginals-store.renault.com

    Article précédent
    IFA 2025 : Cosori Iconic, le premier airfryer en acier
    Article suivant
    Recommerce et Xiaomi s’associent pour lancer des programmes de reprise intégrés
    ARTICLES SIMILAIRES
    Publicités

    LES + POPULAIRES

    Voir plus

    © 2023 Copyright StuffMagazine Made with ♡ by SAS Communication