Une collection de casquettes Liverpool Football Club x New Era

Cette première gamme mêle les modèles emblématiques de New Era à une ligne exclusive disponible dans la boutique officielle.



Le Liverpool Football Club annonce sa collaboration avec New Era, marque lifestyle de renommée mondiale, qui devient son licencié officiel pour les casquettes. Cette collection exclusive mettra en avant l’iconique Liver Bird du LFC aux côtés du célèbre logo New Era. Cette association marque une nouvelle étape pour les champions en titre, alliant style avant-gardiste, innovation créative et héritage intemporel du football et de l’esprit d’équipe. Portée par une communauté de fans à l’échelle mondiale, cette nouvelle collaboration réunit deux marques emblématiques, fortes de plus de cent ans d’histoire, d’impact et de succès dans le sport et le lifestyle. Avec ses designs intemporels et ses jeux de couleurs classiques, la collection rend hommage aux supporters fidèles du club, partout dans le monde.



La campagne prend vie à travers un casting haut en couleur composé de fans et de créateurs liés au Liverpool Football Club. Chacun affirme son style et sa passion pour le club, porté par la signature : « Une casquette. Un club. Une communauté. » Au premier plan : Katy Alex, Moses, Chelcee Grimes, Manny et Yombo, où tous incarnent les Reds à leur manière, de façon mémorable.

Au cœur de cette collaboration se trouve une collection saisonnière qui met en avant les modèles emblématiques de New Era : la 9FORTY visière incurvée, 9FIFTY snapback, Bob, unstructured 9TWENTY, 19TWENTY golfer, TRUCKER, ou encore Beanie, tous proposés aux couleurs officielles de l’équipe. Plusieurs pièces arborent fièrement les paroles de l’hymne du club, « You’ll Never Walk Alone », ainsi que l’iconique Liver Bird et le logo de New Era, placés sur le côté gauche. La collection principale et la collection saisonnière incluent également des modèles disponibles en tailles femmes et enfants.

