Dyson dévoile son aspirateur 3 en 1 le plus puissant…

Dyson lance le Dyson V16 Piston Animal, l’aspirateur Dyson 3 en 1 le plus puissant qui aspire, lave et se transforme en aspirateur à main. Conçu pour offrir une puissance sans compromis, des performances intelligentes et un entretien sans effort. La nouvelle brosse adaptive Cones Sense est dotée de deux rouleaux qui démêlent les cheveux les plus longs pour aller directement dans le collecteur pendant que vous nettoyez, vous évitant ainsi d’avoir à couper ou à arracher les poils et les cheveux emmêlés sur la brosse lors de la maintenance.



Sa nouvelle brosse équipée de deux rouleaux coniques, permet d’éliminer les poils et les cheveux les plus longs et s’adapte automatiquement à tous les types de sols. Le Dyson V16 Piston Animal détecte intelligemment les changements de type de sol et ajuste automatiquement la puissance d’aspiration et la vitesse de la brosse. Il est également équipé du nouveau collecteur CleanCompaktor qui comprime la poussière et les saletés pour contenir jusqu’à 30 jours de poussière. Il est doté d’un nouveau mécanisme de vidage hygiénique qui racle l’intérieur du collecteur au fur et à mesure que vous le videz pour éliminer complètement poussières et cheveux.