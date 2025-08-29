Loewe x Jacob & Co, le casque le plus luxueux jamais créé ?

Les écouteurs Loewe x Jacob & Co. Bespoke Limited Edition sont disponibles en deux modèles, limités à 10 exemplaires. À un prix (presque) abordable…

Loewe a dévoilé une version ultra-haut de gamme de son futur sans fil lors d’un événement organisé sur un yacht à Monaco. Ce casque Loewe x Jacob & Co. Bespoke Limited Edition est disponible en deux modèles distincts, limités à 10 exemplaires. Le plus extrême des deux, baptisé « Ice Diamond », est orné de pas moins de 456 diamants individuels (12,47 carats) et d’un anneau en or blanc autour de l’écouteur. Il vous coûtera la modique somme de 100000 euros.

Cela dépasse votre budget ? Rassurez-vous, des rumeurs lors de l’événement suggéraient qu’une version plus conviviale serait en préparation, sans diamants ni autres accessoires haut de gamme, mais avec une qualité sonore tout aussi exceptionnelle, une autonomie de 65 heures et une réduction de bruit assistée par IA.

Ce modèle resterait dans la fourchette de prix élevée – 1200 euros -, et nous pouvons nous attendre à plus d’informations prochainement, peut-être lors de l’IFA 2025 à Berlin début septembre. Ce modèle devrait vraisemblablement conserver la finition en aluminium anodisé et cuir véritable (pas de similicuir ici) du modèle haut de gamme. Sur ce projet, Loewe a collaboré avec Bear Clark, spécialiste de la conception de casques audio.

« Ce projet innovant honore à la fois l’héritage et le design avant-gardiste… réunissant deux univers qui, par essence, s’adressent à la même clientèle exigeante », a déclaré Aslan Khabliev, de Loewe Technology. « En alliant le savoir-faire de Jacob & Co. en haute joaillerie et horlogerie à la maîtrise de Loewe en matière de précision acoustique, de technologie et de design, nous créons des expériences non seulement luxueuses, mais aussi parfaitement adaptées aux modes de vie modernes. Ce partenariat symbolise le savoir-faire et les valeurs que nous partageons, redéfinissant ainsi la fusion de la technologie et de l’art. »

L’autre édition limitée de la série, baptisée Noir Rainbow, est ornée de 15,97 carats de saphirs multicolores.