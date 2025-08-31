Longines dévoile sa nouvelle montre féminine PrimaLuna

Longines dévoile une nouvelle expression de sa collection PrimaLuna.



Depuis plus d’un siècle, Longines exprime avec justesse l’élégance au féminin. Des créations précieuses du début des années 1900 aux complications raffinées qui ornent ses modèles contemporains, la Maison s’est imposée comme une référence horlogère pour les femmes. Pensés pour celles qui allient goût du détail, raffinement esthétique et exigence mécanique, les nouveaux modèles PrimaLuna mêlent chiffres romains classiques, cadrans lumineux et finitions minutieuses. Chaque garde-temps incarne une conviction : le véritable luxe réside dans la confiance portée à un savoir faire irréprochable.

La transformation de PrimaLuna commence par son boîtier de 34 mm aux lignes revisitées. Des courbes subtilement bombées créent des jeux de lumière délicats, soulignant la douceur et l’équilibre du design. La couronne, en forme de bulle, devient un élément signature : ornée de croissants de lune gravés, elle évoque l’astre qui inspire la complication centrale du cadran. Déclinée en acier, en version or-acier, ou sublimée par des sertissages de diamants et de saphirs, chaque montre reflète une interprétation unique de l’élégance, dans le respect de l’identité singulière de PrimaLuna.

Pour la première fois, la complication phases de lune s’accompagne d’un affichage de la date, animée par le calibre automatique exclusif L899.5 de Longines. Doté d’un spiral en silicium, ce mouvement assure une réserve de marche allant jusqu’à 72 heures, garantissant une précision constante, même après plusieurs jours sans être portée. Étanche jusqu’à 3 bars (30 mètres), chaque modèle PrimaLuna conjugue proportions délicates, fiabilité suisse et confort au quotidien. Le spiral en silicium, particulièrement résistant aux champs magnétiques et aux variations de température, garantit une performance durable et stable dans le temps.

La collection se décline à travers trois visages distincts. Le cadran argenté soleillé, orné de chiffres romains bleus ou noirs, incarne l’élégance classique. La version en nacre blanche, ponctuée de diamants en guise d’index, séduit par sa lumière discrète. Enfin, l’édition en nacre bleu céleste, enrichie de 14 index diamants, atteint une forme d’apogée esthétique. Pour la première fois, la lunette de ce modèle est sublimée par un dégradé de 48 saphirs bleus, en quatre teintes et tailles, qui évoquent les nuances du ciel au crépuscule. Les aiguilles signature, affinées tout en conservant leur éclat poli, se déclinent en finitions rhodiées, bleues, dorées ou or rose – immédiatement reconnaissables comme l’empreinte de PrimaLuna.

Chaque montre s’accompagne au choix d’un bracelet en acier inoxydable ou d’un bracelet en cuir d’alligator haut de gamme. Le nouveau bracelet en acier, doté de maillons courts en demi-lune subtilement bombés, assure un confort optimal et une transition fluide avec le boîtier. Les variantes en cuir – bleu céleste, rouge élégant ou bordeaux profond – renforcent ce lien intime entre la montre et celle qui la porte. Qu’il soit choisi pour sa prouesse technique ou sa beauté intemporelle, chaque modèle PrimaLuna incarne l’équilibre parfait entre tradition et modernité.

Pièce maîtresse de la collection, le modèle PrimaLuna à cadran bleu céleste et lunette sertie de saphirs incarne le sommet du savoir-faire Longines. Pour la première fois, une lunette PrimaLuna est ornée de 48 saphirs bleus, totalisant 1,06 carat. Quatre nuances et tailles différentes composent un dégradé subtil, reproduisant les variations infinies du ciel au crépuscule. Ce halo précieux encadre un cadran en nacre bleu céleste, paré de 14 index en diamants, transformant la phase de lune traditionnelle en un hommage céleste à la lumière, à la couleur et à l’art horloger suisse.