Magic V5 : On a testé le tout nouveau smartphone pliable de Honor

Il existe désormais deux smartphones pliables aussi beaux que fins, et il est impossible de parler de l’un sans parler de l’autre : le Honor Magic V5 et le Galaxy Z Fold 7.

Si Samsung privilégie les pixels vifs, le trio photo arrière du Honor présente un ensemble de capteurs plus équilibré. Le Galaxy est livré avec la dernière version d’Android ; le Magic V5 possède l’une des plus grosses batteries que l’on puisse trouver sur un téléphone, et encore plus sur un modèle pliable, et son prix est attractif. Les deux sont disponibles hors de Chine – contrairement au précédent champion des smartphones fins, le Find N5 d’Oppo.

Design et finition

Malgré les tergiversations des deux marques concernant les protections d’écran qui ajoutent quelques fractions de millimètre, on ne peut tout simplement pas dire si le Magic V5 ou le Galaxy Z Fold 7 est le plus fin. Le Honor a des bords légèrement plus arrondis, ce qui le rend plus confortable en main, mais les deux se glissent aussi facilement dans la poche – et pèsent moins – que le téléphone non pliable que vous utilisez habituellement. C’est vraiment impressionnant.

Le Magic V5 est mieux protégé des intempéries. Aucun téléphone pliable ne peut actuellement égaler ses indices de résistance IP58/IP59… mais le Google Pixel 10 Pro Fold aura son mot à dire à ce sujet dans quelques mois. Le verre NanoCrystal Shield de Honor devrait résister à la plupart des éraflures et rayures sur l’écran avant, si vous insistez pour retirer la protection d’écran pré-appliquée.

Le format d’image plus large de cet écran se rapproche de la sensation d’un téléphone non pliable une fois fermé ; le Samsung est juste un peu plus fin et compense cela avec une taille de police plus petite, ce qui ne conviendra pas à tous les goûts.

On préfère également le bouton d’alimentation/lecteur d’empreintes digitales plus proéminent du Honor, facile à localiser au toucher. Sur le Galaxy, il est trop encastré dans le cadre, ce qui m’empêchait parfois de le remarquer et d’appuyer sur le bouton de volume. Ici, la reconnaissance faciale est agréable et rapide. On aurait aimé qu’Honor reprenne la reconnaissance faciale sécurisée du Magic 7 Pro, car elle était idéale pour contourner les sécurités des applications bancaires, mais l’espace pour les capteurs est limité dans un cadre aussi fin.

À l’arrière, la protubérance proéminente de l’appareil photo du Magic V5 n’est pas aussi anguleuse que sur l’ancien Magic V3 ; elle est à la fois subtile et voyante, avec une texture moletée sur le pourtour qui ajoute une touche d’éclat. On trouve le rendu particulièrement élégant sur notre modèle de test Blanc Ivoire, qui est 0,1 mm plus fin que les versions Noir et Or Aube (si vous comptez bien), car elles utilisent des matériaux différents.

Écrans et son

L’écran extérieur de 6,43 pouces du Magic V5 se situe idéalement entre les géants compacts comme l’iPhone 16 et les imposants monstres comme le Google Pixel 9 Pro XL. Il tient confortablement dans la paume de ma main, sans pour autant nécessiter une utilisation à deux mains.

Avec une résolution nette de 2376 × 1060 et un taux de rafraîchissement incroyablement fluide de 120 Hz, il est vraiment superbe. La dalle OLED garantit des angles de vision fantastiques et des couleurs éclatantes. Outre sa taille et son nombre de pixels, rien ne le distingue de l’écran intérieur, tout aussi agréable à regarder.

La réduction des bordures a permis de faire place à un écran OLED flexible de 7,95 pouces, contre 7,92 pouces sur le Magic V3. L’adepte de télé appréciera que son protecteur d’écran (non amovible) ne soit pas aussi réfléchissant que celui du Galaxy Z Fold 7, ce qui fait toute la différence pour regarder des scènes sombres, et qu’il offre une sensation de verre sous les doigts. Le pli est quasiment invisible, sauf si le soleil l’éclaire sous un angle idéal. Les deux écrans atteignent une luminosité maximale impressionnante de 5 000 nits en HDR ou Dolby Vision, et la visibilité en extérieur est exceptionnelle. Il est intéressant de noter qu’ils prennent tous deux en charge la saisie au stylet.

Diviser les haut-parleurs du Magic V5 en deux parties était un choix étrange, ou peut-être nécessaire pour conserver une telle finesse. Une grille se trouve en bas à droite et l’autre en haut à gauche lorsqu’elle est ouverte, ce qui nécessite de faire attention où l’on pose les mains pour ne pas bloquer le son. Le son est relativement fort, mais les aigus sont lourds

Appareils photo

Honor a optimisé la configuration des capteurs derrière l’îlot photo caractéristique du Magic V5. L’objectif principal de 50 MP est doté d’une stabilisation optique de l’image et d’une grande ouverture f/1,6 pour faciliter les prises de vue en basse lumière ; l’ultra grand-angle de 50 MP est doté d’un autofocus, ce qui lui permet également de servir d’objectif macro pour gros plans ; et le téléobjectif périscope de 64 MP est bon pour un zoom optique 3x.

Lors de la prise de vue, vous avez le choix entre les tons Naturels, Éclatants et Authentiques, ce qui est bien plus simple que les dix filtres de couleur de Samsung. Nous avons opté pour le mode Naturel, qui, sans surprise, reste plus fidèle à la réalité, mais les teintes plus saturées du mode Éclatant pourraient plaire à ceux qui viennent d’un ancien Galaxy Fold. L’effet de vignettage du mode Authentique n’est pas aussi prononcé que sur le Honor Magic 7 Pro ; il vaut donc également le détour si vous appréciez le style argentique.

Par bonne luminosité, l’appareil photo principal de 50 MP capture les détails avec des ombres profondes et des couleurs agréablement vives, tout en restant proches du naturel. Il semble exposer davantage les hautes lumières que les ombres, ce qui peut donner à certaines scènes un aspect un peu plus lumineux que la réalité, mais la plage dynamique est important.

À mon avis, la clarté du zoom 3x est meilleure que celle du Galaxy Z Fold 7, avec un bruit d’image réduit. La constance des couleurs, de l’exposition et de la plage dynamique en fait rapidement mon objectif de prédilection. Même le zoom IA génératif, qui atteint plus de 30x, semble plus convaincant (et moins susceptible d’inventer des erreurs) que les précédents.

Globalement, les prises de vue de nuit mettent en évidence les points sur lesquels les algorithmes de Honor sont les plus performants. Les clichés semblent un peu plus traités que de jour, avec une netteté excessive par endroits. Les vitesses d’obturation lentes peuvent poser problème, même en bonne lumière, le téléphone ayant parfois du mal à figer parfaitement les sujets en mouvement. Cela dit, il s’agit d’un excellent ensemble d’appareils photo pour un téléphone pliable, et il rivalise avec brio avec son plus proche rival.

Performances et autonomie

Honor n’a pas lésiné sur les caractéristiques techniques pour rendre le Magic V5 si fin. Il est équipé d’un processeur Snapdragon 8 Elite à huit cœurs (et non de la version réduite à sept cœurs de l’Oppo Find N5) et d’une mémoire vive conséquente de 16 Go. C’est un combo rapide dès la sortie de la boîte, mais le mode Hautes Performances (optionnel) révèle pleinement son potentiel. Une fois activé, il a obtenu des scores de benchmark synthétiques supérieurs à ceux du Galaxy Z Fold 7 dans tous les tests sauf un. Cela en fait le smartphone pliable le plus puissant que l’on ait testé à ce jour.

Avec les paramètres par défaut, Android était parfaitement réactif et nous n’avons eu aucun problème de montée en température au quotidien. Des tests de benchmarks répétés l’ont fait chauffer, mais ce n’est pas ainsi que la plupart des gens utilisent leur téléphone. Nous n’avons jamais ressenti le besoin d’utiliser le mode Hautes Performances pour jouer, car même les titres les plus exigeants du Play Store étaient fluides et offraient des fréquences d’images élevées. Cela pourrait s’avérer utile pour le montage vidéo sur l’appareil.

Laissé à lui-même, le Magic V5 tient vraiment la distance grâce à son imposante batterie de 5810 mAh. C’est près d’un tiers de plus que le Galaxy Z Fold 7 et sa modeste batterie de 4400 mAh. En utilisant principalement l’écran extérieur, nous avons pu tenir confortablement une deuxième journée sans avoir besoin de le brancher.

L’utilisation de l’écran intérieur pour les jeux et les vidéos HDR l’a vidé plus rapidement, mais on ne se souvient pas d’avoir dû utiliser le mode économie d’énergie avant de se coucher. La technologie de batterie silicium-carbone de Honor est vraiment efficace.

Ce téléphone se recharge également à une vitesse rapide de 66 W via USB-C, et peut même atteindre 50 W sans fil si vous disposez d’un socle de charge compatible. C’est plus de deux fois plus rapide que le Galaxy Z Fold 7, et fait également honte au futur Pixel 10 Pro Fold. Dernier point à noter : vous bénéficiez de 512 Go de stockage standard, tandis que le Galaxy Z Fold 7 démarre à 256 Go. En comparaison directe, cela rend le Honor nettement moins cher.

Expérience logicielle

Passez du temps à faire du multitâche sur l’écran interne du Honor Magic V5 et vous apprécierez rapidement son mode d’écran partagé Multi-Flex. Il permet d’afficher trois applications côte à côte, deux d’entre elles dépassant des bords de l’écran pour laisser plus de place à celle qui est active. C’est bien plus flexible que le partage 50:25:25 plus rigide de Samsung. Le reste de l’interface de Magic OS, désormais en version 9, ne semble pas si éloigné des éditions précédentes. On retrouve un léger relent d’iOS dans les icônes, même nous sommes heureux d’annoncer que Honor n’a pas encore tenté sa propre version de Liquid Glass, et l’absence de tiroir d’applications (par défaut) signifie que les écrans d’accueil sont surchargés d’icônes.

Cela inclut une multitude d’applications maison pour des tâches comme les e-mails, les notes, la gestion de fichiers et une galerie d’images, qui, pourrait-on dire, ne sont que des copies des applications par défaut de Google. Honor en propose néanmoins quelques-unes qui valent le détour, avec une touche d’IA. La transcription automatique de l’enregistreur vocal est d’une précision impressionnante et la fonction de relecture de texte est pratique, mais l’outil Image to Video, basé sur Google Veo, est un peu étrange.

Le plus gros inconvénient logiciel du choix du Honor par rapport à Samsung est que le Magic V5 arrive avec une génération complète d’Android en retard. L’entreprise affirme que les acheteurs bénéficieront de sept ans de mises à jour, mais on ignore encore quand la mise à jour vers Android 16 – dont le Galaxy Z Fold 7 était équipé en usine – sera disponible.

Verdict Honor Magic V5

Examiné seul, le Magic V5 est un superbe smartphone. Il est incroyablement fin, prend des photos incroyablement détaillées à tous les niveaux de zoom et offre une excellente autonomie entre deux charges.

Le Galaxy Z Fold 7 est le grand favori, mais chaque fois que le logiciel du Magic V5 s’est avéré plus lourd ou moins personnalisable que celui de Samsung, quelque chose a fait pencher la balance en faveur du Honor. Son prix inférieur à celui d’un Fold 7 à capacité de stockage équivalente n’est pas à négliger. Les fans de smartphones pliables ont désormais le choix entre deux appareils fantastiques. Ceux qui accordent de l’importance à l’autonomie et à la photographie au téléobjectif devraient sérieusement envisager le Honor.

Note : 5/5

Si fin que vous ne voudrez plus jamais revenir à un téléphone non pliable. Le Magic V5 impressionne également par sa grande autonomie et ses appareils photo nets et colorés.