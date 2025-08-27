Le X2D II 100C de Hasselblad résout notre plus gros problème avec ses appareils photo moyen format

L’autofocus continu arrive pour la première fois, ainsi que le HDR intégré.

Demandez à n’importe quel passionné de photographie d’imaginer un propriétaire d’Hasselblad et il imaginera probablement un explorateur en pleine nature, bravant les éléments pour capturer un paysage épique. Cette image méritera peut-être d’être mise à jour avec le X2D II 100C : c’est le premier appareil photo hybride de la marque suédoise doté d’un autofocus continu, il devrait donc gérer les sujets en mouvement aussi facilement que les sujets statiques.

Lancé en même temps qu’un nouvel objectif XCD 2,8–4/35–100E couvrant la plupart des focales nécessaires aux photographes de studio ou de rue, le X2D II 100C pèse 840 g avec batterie, soit environ 7,5 % de moins que le X2D 100C précédent, ce qui devrait le rendre encore plus facile à transporter dans un sac photo. Avec sa finition gris graphite mat et sa poignée repensée offrant une meilleure prise en main, il promet une prise en main encore plus facile hors trépied.

Le capteur moyen format de 100 MP au cœur du X2D II 100C est le premier à proposer un HDR complet, en plus de l’excellente technologie colorimétrique Natural Colour Solution de Hasselblad. Une sensibilité ISO native de 50 et une plage dynamique de 15,3 diaphs permettent de gérer la surexposition tout en préservant les hautes lumières, traitées directement aux formats HDR HEIF ou Ultra HDR JPEG. Hasselblad affirme que vous pourrez revoir vos photos instantanément sur l’écran tactile OLED de 3,6 pouces, qui produit une énorme luminosité maximale de 1 400 nits, soit une augmentation de 75 % par rapport au modèle précédent. Il s’incline vers le haut et vers le bas et s’éjecte pour ne pas obstruer le viseur électronique de 5,76 millions de points. Un second écran pratique est également présent sur la plaque supérieure, entre le déclencheur et les commandes ISO, pour une consultation rapide.

L’autofocus continu permettra sans aucun doute au X2D II 100C de se démarquer du Fujifilm GFX100RF, chouchou du moyen format actuel. Il utilise l’apprentissage automatique pour reconnaître automatiquement les humains, les chats, les chiens et les véhicules. Les 425 zones de détection de phase et la mise au point assistée par LiDAR vous permettront de mieux capturer les sujets en mouvement. Enfin, la stabilisation intégrée sur 5 axes à 10 niveaux de sensibilité vous permettra de compenser les tremblements de l’appareil. Attention, la prise de vue continue à 3 images par seconde ne fera pas de cet appareil un appareil photo de sport ou de nature.

Le X2D II 100C est doté d’une généreuse capacité de stockage interne de 1 To, qui vous permettra de stocker suffisamment de fichiers RAW de 100 MP avant de manquer d’espace. Un emplacement CFexpress Type B permet d’ajouter une carte mémoire supplémentaire si besoin. La batterie devrait durer suffisamment longtemps pour 327 prises de vue.

Les photographes passionnés peuvent commander le Hasselblad X2D II 100C dès maintenant ; le boîtier coûte 7200 €, tandis que le nouvel objectif XCD 2,8–4/35–100E est proposé à 4800 €.