Apple iPhone 17 : tout ce que l’on sait sur la nouvelle gamme d’iPhone

Plus que quelques semaines avant le lancement de l’iPhone 17, ainsi que des modèles Pro et Pro Max. Un iPhone 17 Air ultra-fin pourrait également faire son apparition.

Les prochaines sorties de smartphones Apple sont toujours à surveiller, et l’iPhone 17 du mois prochain ne fera pas exception. Attendez-vous à de nouveaux designs pour toute la gamme, un nouveau modèle Air et de nombreuses améliorations. Voici tout ce que vous devez savoir sur la gamme d’iPhone 17.

Les iPhone 2025 devraient être lancés début septembre, comme d’habitude, probablement en même temps que les nouveaux modèles d’Apple Watch et d’AirPods. Plusieurs fonctionnalités initialement prévues pour l’iPhone 16 n’ayant jamais été produites, les rumeurs vont bon train quant à leur apparition. On s’attend à un iPhone 17 standard, ainsi qu’à des modèles Pro et Pro Max. Jusqu’ici, tout est similaire.

Mais la nouveauté de cette année est l’iPhone 17 Air, qui, comme le Samsung Galaxy S25 Edge, sacrifiera l’autonomie au profit d’un design ultra-fin. De nombreuses fuites nous ont déjà donné un bon aperçu de ce qui nous attend ; voyons donc les détails.

Prix et date de sortie prévus

La gamme iPhone 16 a été lancée le 9 septembre 2024. Les deux téléphones étaient disponibles en précommande dès le vendredi 13 septembre, puis entièrement disponibles dès le vendredi 20 septembre. Bien que le lancement de 2024 ait eu lieu un lundi au lieu du mardi, comme le préconise Apple, la marque a conservé son rythme habituel : précommande le vendredi suivant et disponibilité le vendredi suivant.

Si l’on regarde le calendrier, on peut s’attendre à ce que l’iPhone 17 soit dévoilé le lundi 8 ou le mardi 9 septembre 2025, avec des précommandes commençant le vendredi 12 et une disponibilité générale le 19 septembre. Le site allemand iPhone Ticker a consulté des notes internes d’un opérateur allemand qui confirmeraient que la date de lancement serait le 9 septembre.

Apple essaie d’éviter les augmentations de prix annuelles pour sa gamme de téléphones, attendant plutôt plusieurs générations avant d’exiger un peu plus d’argent. Alors que les clients britanniques ont constaté des hausses de prix considérables pour la génération d’iPhone 14, les acheteurs américains paient largement le même prix depuis plusieurs années maintenant. L’iPhone 15 Pro Max a fait exception, coûtant 100 $ de plus, tandis que les autres modèles sont restés inchangés.

Aux États-Unis, les prix de l’iPhone 16 commencent à 799 $ et ceux de l’iPhone 16 Plus à 899 $. L’iPhone 16 Pro commence à 999 $, tandis que l’iPhone 16 Pro Max commence à 1199 $. L’analyste de Jeffries, Edison Lee, a depuis suggéré qu’Apple pourrait augmenter légèrement ses prix en raison de la hausse du coût des composants et des droits de douane. L’iPhone 17 de base pourrait être proposé à partir de 850 $, et le modèle Air autour de 899 $.

Par conséquent, tant qu’Apple n’aura pas officialisé la génération d’iPhone 17, il est difficile de dire si ces prix se maintiendront encore un an.

Nom de code de l’iPhone 17 : place à l’« Air »

Suggérer que l’iPhone de 2025 s’appellera autrement que l’iPhone 17 semble déplacé. Nous sommes encore à quelques années du 20e anniversaire de l’iPhone, et Apple pourrait marquer l’occasion avec un nom différent. Apple a lancé l’iPhone X après une décennie et a fait l’impasse sur l’iPhone 9. Pourrait-on avoir un iPhone XX après 20 ans ?

Cette fois, Apple bouscule les règles en se préparant soi-disant à lancer l’iPhone 17 Air. Il s’agira d’une variante élégante, inspirée de l’esprit du MacBook Air et de l’iPad Air : fine, légère et conçue pour se positionner entre l’iPhone 17 standard et les modèles Pro. En revanche, la variante Plus semble avoir été entièrement abandonnée.

Design de l’iPhone 17 : à quoi ressembleront tous les modèles ?

L’iPhone 17 Air serait doté d’un châssis ultra-fin. Les premières rumeurs évoquent une épaisseur comprise entre 5,5 et 6 mm, contre 8,25 mm pour l’iPhone 16 Pro. Cette réduction de volume n’est pas seulement esthétique. Apple semble repenser l’agencement interne pour intégrer une nouvelle technologie de batterie et un refroidissement plus efficace grâce à un dissipateur thermique à chambre à vapeur. Des rendus CAO ont été partagés par des fuiteurs tels que Majin Bu et Jon Prosser.

Côté Pro, les changements de design sont encore plus radicaux. Des fuites suggèrent qu’Apple revient à l’aluminium pour les modèles Pro. Il s’agirait d’une rupture radicale avec le titane proposé depuis l’iPhone 15 Pro. Ce changement permettrait de gagner du poids et d’améliorer la durabilité. Le nouveau design ressemblerait davantage à celui du Google Pixel 9, avec une barre de caméra rectangulaire plus large qui s’étend sur toute la face arrière. Le scanner LiDAR et le flash semblent se trouver à l’extrême droite du panneau arrière.

Cette disposition horizontale a été observée dans plusieurs rendus CAO et reprise par d’éminents leakers tels que Majin Bu et Jon Prosser. Ces designs suggéraient que la caméra serait d’une couleur différente, donnant au prochain iPhone un panneau arrière bicolore. D’autres suggèrent qu’au lieu d’un design bicolore, l’apparence proviendrait d’une fenêtre en verre dans le dos en aluminium pour la recharge sans fil et MagSafe.

Mais Mark Gurman de Bloomberg a depuis déclaré que ce ne serait pas le cas. Si la caméra arrière sera « sensiblement différente », elle « n’aura pas de dos bicolore », car l’appareil n’affichera pas « un nouveau look particulièrement audacieux ». Il est très peu probable qu’Apple abandonne MagSafe ou la recharge sans fil, cette fenêtre en verre semble donc l’option la plus probable. Des fuites concernant les composants de l’iPhone 17 Pro suggèrent que le logo Apple pourrait être déplacé plus bas, avec une rupture potentielle de l’anneau MagSafe pour permettre ce repositionnement.

L’iPhone 17 standard devrait conserver un design plus traditionnel, ressemblant beaucoup à celui de l’iPhone 16. La taille de l’écran pourrait passer de 6,1 pouces à 6,3 pouces

L’iPhone 17 Air, quant à lui, devrait combler un vide avec un écran d’environ 6,6 pouces. Pour les modèles Pro, les dimensions resteront probablement à 6,3 pouces et 6,9 pouces pour le Pro Max. Le nouveau module photo rectangulaire présentera des angles arrondis pour adoucir son apparence.

Certaines fuites suggèrent que la caméra arrière pourrait même être repositionnée plus au centre pour une symétrie visuelle saisissante, mais cela me semble peu probable. Apple doit conserver pour l’instant au moins deux objectifs verticaux pour capturer la vidéo spatiale. La vidéo spatiale actuelle s’appuyant sur des objectifs alignés verticalement pour imiter la séparation de l’œil humain, toute modification de la disposition horizontale soulève des questions. Des méthodes logicielles permettent d’y parvenir, une modification de la disposition de la caméra n’est donc pas totalement impossible.

Selon The Information, l’unique caméra arrière de l’iPhone 17 Air sera centrée sur une « grande bosse ronde ». Le port USB-C sera décalé vers l’arrière du châssis pour laisser de la place à la structure interne ultra-fine.