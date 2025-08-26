Smart présente sa gamme 100% électrique

Lors de lIAA Mobility 2025, smart présentera sa gamme complète de véhicules entièrement électriques. Une Art Car exclusive inspirée de Keith Haring sera le point culminant du stand d’exposition, alliant design, créativité et utilisation intelligente de l’espace.

Smart annonce sa participation au célèbre salon automobile IAA Mobility 20251 à Munich du 8 au 14 septembre. Smart y présentera l’ensemble de sa gamme de véhicules, la smart #1, la smart #3 et la nouvelle smart #52, soulignant ainsi son évolution vers une marque qui propose une famille de produits de mobilité électrique.

Il s’agira également de la première présence du SUV familial polyvalent smart #5 à un salon de l’automobile européen. La smart #5 a récemment remporté le prix Red Dot Design « Product Design » et a été lancée sur plusieurs marchés à travers l’Europe. Le premier SUV du segment C de la marque offre plus d’espace, de polyvalence et de technologie. Il est alimenté par une plate-forme de 800 volts, ce qui permet une autonomie considérablement étendue et des capacités de charge rapide. En plus de sa propulsion électrique moderne, la smart #5 est dotée de systèmes avancés d’aide à la conduite et d’un cockpit intelligent, établissant de nouvelles normes en matière de facilité d’utilisation et de confort pour tous les passagers. Avec son intérieur spacieux et ses caractéristiques offrant une grande flexibilité d’utilisation dans toutes les lignes de finition, le dernier ajout à la gamme de produits smart est conçu pour répondre aux divers besoins des clients européens.



Cette année, à l’IAA Mobility, smart présente une gamme complète : la smart #5 BRABUS est présentée au Summit au parc des expositions de Munich, ainsi qu’une Art Car3. À l’Open Space de la ville de Munich, la marque présentera la smart #5 Premium, la smart #5 Summit Edition et la smart #1 BRABUS. L’un des points forts de la présence de smart à l’IAA Mobility de cette année est une voiture inspirée de l’artiste Keith Haring, qui se consacre à rendre l’art accessible à tous. L’exclusive Art Car Keith Haring sera une pièce maîtresse sculpturale et incarne la philosophie commune d’une « utilisation intelligente de l’espace ».