La gamme Google Pixel 10 débarque avec la fonctionnalité que l’on attendait depuis des années

La charge sans fil magnétique Qi2 débarque enfin sur Android.

La gamme de smartphones Pixel de Google a connu une évolution majeure pour 2025, même si vous ne le remarquerez peut-être pas à première vue. Les Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL sont tous très proches de leurs prédécesseurs, mais ils embarquent tous un nouveau système de charge Pixelsnap. Eh oui : la charge sans fil magnétique Qi2 fait enfin son entrée sur Android.

Tout le mérite revient à HMD d’avoir été le premier à proposer le Skyline réparable par l’utilisateur. Mais avec l’arrivée de Google, il y a fort à parier que le reste du marché de la téléphonie suivra bientôt son exemple. Les nouveaux Pixel intègrent également de nouvelles fonctionnalités d’IA Gemini sous Android 16, des écrans plus lumineux et utilisent une nouvelle génération de silicium Tensor.

Le trio a été annoncé aux côtés du Pixel 10 Pro Fold, des écouteurs sans fil Pixel Buds 2a et de la montre connectée Pixel Watch 4, mais arrivera bien plus tôt. La semaine prochaine, pour être précis : vous pourrez en acheter un dès le 28 août. Voici les nouveautés :

Pixel 10



Le Pixel, plus grand public, se rapproche plus que jamais du Pro en matière de photographie, avec un téléobjectif dédié de 10,8 MP offrant un zoom optique 5x, voire 20x grâce à la technologie de mise à l’échelle Super Res de Google. À cela s’ajoutent un objectif principal de 48 MP et un ultra grand-angle de 13 MP, qui devraient rivaliser avec l’iPhone 16 et le Samsung Galaxy S25. La caméra frontale de 10,5 MP permet le déverrouillage par reconnaissance faciale, tandis qu’un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran assure la sécurité.

Côté design, Google a conservé le même design que le téléphone précédent, avec un cadre en aluminium « métal satiné » entourant un écran de 6,3 pouces. Il est résistant à la poussière et à l’eau (indice de protection IP68). Vous pourrez le choisir en coloris Givre, Citronnelle, Obsidienne ou Indigo, ce dernier rendant hommage à la teinte « Vraiment Bleu » du Pixel original. L’écran OLED d’Actua a une résolution de 2424 × 1080, un taux de rafraîchissement variable de 60 à 120 Hz et une protection grâce au Corning Gorilla Glass Victus 2. Google estime qu’il brillera jusqu’à 3000 nits de luminosité maximale, ce qui représente un grand pas en avant par rapport au téléphone de dernière génération.

À l’intérieur, l’alimentation provient du nouveau chipset Tensor G5, conçu par Google et fabriqué par TSMC selon un procédé 3 nm économe en énergie. Il est associé à 12 Go de RAM et à 128 Go ou 256 Go de stockage interne. La batterie de 4970 mAh est supérieure à celle du Pixel 9, mais Google annonce son autonomie habituelle de plus de 30 heures par charge. Il peut supporter des recharges de 30 W via USB-C, tandis que la charge Pixelsnap certifiée Qi2 atteint 15 W.

Le Google Pixel 10 sera vendu 899 € au lancement pour le modèle 128 Go, soit le même prix que le Pixel 9 précédent.

Pixel 10 Pro

Avec son cadre en aluminium poli et sa barre photo distinctive en forme de pilule, le Pixel 10 Pro a également un look assez familier. Les couleurs Jade et Moonstone le distinguent de la Pro de dernière génération, bien que l’Obsidienne et la Porcelaine fassent leur retour.

L’écran Super Actua de 6,3 pouces a évolué pour être encore plus lumineux, atteignant désormais 3 300 nits en pointe, tandis que la dalle OLED LTPO promet des mouvements fluides de 1 à 120 Hz et un contraste impeccable. Il est protégé par un verre Victus 2.

En dessous, les Pixel Pro bénéficient de 16 Go de RAM plus généreux, associés à leur chipset Tensor G5, et de quatre options de stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Une batterie de 4 870 mAh assure l’autonomie (un peu moins que celle du Pixel 10 standard, pour une raison inconnue), mais l’autonomie semble toujours supérieure à 30 heures. Les vitesses de charge sont identiques, que ce soit avec un câble ou un chargeur sans fil magnétique Pixelsnap Qi2.

Il n’a plus d’objectif supplémentaire pour se prévaloir de sa supériorité sur le Pixel 10 classique, mais le Pro se distingue toujours par ses trois capteurs à nombre de pixels élevé. Il dispose d’un objectif principal de 50 MP avec une ouverture de f/1,68, d’un ultra-grand-angle de 48 MP avec autofocus pour la prise de vue macro, et d’un téléobjectif de 48 MP avec stabilisation optique. Il prend des photos avec un zoom optique 5x et bénéficie du nouveau zoom Pro Res assisté par IA de Google pour un grossissement de 100x – bien que des protections semblent l’empêcher de fonctionner sur les photos de personnes. L’original capteur de température est également présent à côté, faisant son retour depuis l’année dernière. Le Pixel 10 Pro a également amélioré ses performances pour les selfies, avec une face avant de 42 Mpx avec autofocus et un champ de vision ultra-large de 103°.

Le Pixel 10 Pro est disponible à partir de 1099 € pour le modèle 128 Go.

Pixel 10 Pro XL

Le Pixel 10 Pro XL est le plus costaud du lot, avec son écran de 6,8 pouces qui tient dans la main et sa batterie de 5 200 mAh. Il promet également une charge plus rapide que ses petits frères, atteignant 45 W avec un chargeur USB-C compatible et 25 W certifiés Qi2.2 via la recharge sans fil Pixelsnap. Attendez-vous à plus de 30 heures d’utilisation comme d’habitude.

Il n’y a pas de modèle 128 Go ici, 256 Go étant l’entrée de gamme. Des capacités de 512 Go et 1 To sont disponibles si vous avez besoin de stockage supplémentaire.

Au niveau des autres composants, rien ne distingue le Pro du Pro XL : vous bénéficiez d’un chipset Tensor G5 et de 16 Go de RAM. L’objectif principal de 50 Mpx, l’ultra grand-angle de 48 MP et le téléobjectif de 48 MP sont identiques, tout comme la caméra frontale de 42 MP. Il est disponible dans les mêmes coloris Moonstone, Jade, Porcelain et Obsidian. Les prix débutent à 1299 €.

Android 16



Bien qu’ils ne soient pas les premiers téléphones à sortir sous Android 16 (ce sera le cas des Samsung Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7), la nouvelle gamme Pixel intègre de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Magic Cue affiche désormais contextuellement à l’écran des invites Gemini, extraites de vos notes, e-mails, contacts et recherches web récentes ; ainsi, les adresses s’affichent lorsque vous invitez un ami à un concert via Messages, ou les détails de votre vol lorsque vous appelez votre compagnie aérienne.

L’application appareil photo s’est dotée d’une nouvelle fonction Auto Best Take, qui reconnaît automatiquement les photos de groupe et propose de remplacer les visages si l’un d’eux regarde dans la mauvaise direction. L’application Camera Coach analyse également la scène que vous essayez de prendre et suggère des angles ou des éclairages plus créatifs.

Ces trois téléphones ont droit à sept ans de nouvelles générations d’Android et à sept ans de mises à jour de sécurité.