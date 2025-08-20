Vous serez étonné par l’autonomie de ce smartphone Poco ultra-économique

Le Poco M7 coûte moins de 200 €, mais embarque une batterie de 7000 mAh pour plus de deux jours d’autonomie grâce aux dernières technologies qu’il embarque.



Vous rêvez d’un nouveau smartphone ? Le prix de 1 000 € généralement affiché sur les derniers modèles est probablement rebutant. Les smartphones milieu de gamme ou d’entrée de gamme moins chers comblent ce manque, mais sacrifient généralement certaines fonctionnalités pour obtenir ce prix plus bas, et la batterie est souvent le principal responsable. Ce téléphone à moins de 200 € est tout le contraire, avec une batterie plus puissante que n’importe quel smartphone phare du marché.

Le Poco M7 vient d’être lancé avec une batterie franchement incroyable de 7000 mAh, grâce à la technologie silicium-carbone. Poco estime que vous pouvez en tirer un peu plus de deux jours d’utilisation régulière. Vous pouvez compter sur 28 heures de lecture vidéo ou 46 heures d’appels. On frôle le kit de survie post-apocalyptique. Il prend même en charge la charge inversée, ce qui signifie que vous pouvez recharger un autre appareil ou le téléphone en panne de votre ami sans toucher à une prise.

Évidemment, il ne s’agit pas d’une simple batterie géante collée à une planche. Vous bénéficiez également d’un écran FHD+ plutôt imposant de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, suffisamment fluide pour que le défilement sur TikTok soit fluide. Il dispose également de toutes les certifications d’affichage nécessaires pour que vos yeux ne fondent pas après trois heures de défilement infernal. Il dispose même d’une augmentation du volume audio de 200 % qui fera fonctionner votre alarme matinale. Ou vous permettre de regarder les films de Christopher Nolan et d’entendre quand même ce que disent les personnages.

Sous le capot, la puce Snapdragon 685 est aux commandes, associée au nouveau HyperOS 2 de Xiaomi. Certes, ce n’est pas une machine de jeu, mais il gère vos mouvements quotidiens sans se transformer en grille-pain. Il intègre également les indispensables fonctionnalités d’IA : l’assistant Google Gemini et Circle to Search. On imagine que cela en fait l’un des téléphones les moins chers du marché avec l’intelligence artificielle de Google. Si c’est vraiment quelque chose qui vous intéresse.