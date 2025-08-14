Un casque BlackShark V3 Pro à l’effigie de l’équipe Sentinels.



Une façade personnalisée en édition limitée pour le nouveau casque BlackShark V3 Pro à l’effigie de l’équipe de esport des Sentinels.



Razer, la marque lifestyle leader pour les joueurs, annonce aujourd’hui le renouvellement de son partenariat stratégique avec l’équipe Sentinels, l’une des structures esport les plus emblématiques et les plus avant-gardistes d’Amérique du Nord.

Admirée pour ses performances sur VALORANT ainsi que pour sa progression constante sur Apex Legends et StarCraft, la structure Sentinels a récemment fait des débuts remarqués sur la scène internationale lors de la Esports World Cup 2025, saisissant l’occasion d’affirmer sa place parmi les organisations les plus respectées et influentes de l’esport. Depuis le début de leur collaboration, les deux marques ont lancé une série de périphériques co-brandés, tels que la Viper V3 Pro – Sentinels Edition ou la Razer Iskur V2. En fusionnant l’excellence technique de Razer avec le style emblématique de Sentinels, ces équipements se sont rapidement imposés comme des incontournables auprès des joueurs et des fans.

Cette fois, place à une façade personnalisée en édition limitée aux couleurs des Sentinels pour le tout nouveau Razer BlackShark V3 Pro. Interchangeable, la façade arbore les couleurs emblématiques rouge et noir de l’équipe, offrant aux fans une nouvelle façon de personnaliser leur setup, tout en profitant d’un son cristallin à la hauteur des standards des tournois professionnels. Sentinels est la première équipe esport à proposer une façade personnalisée du BlackShark V3 Pro directement intégrée dans la boîte du casque : une étape clé dans la conception de périphériques dédiés aux fans. Il est possible de se procurer le BlackShark V3 Pro accompagné d’une façade griffée du logo des Sentinels en exclusivité sur sentinels.gg.

