Barbie honore l’icône du tennis Venus Williams en dévoilant une nouvelle poupée à son effigie, au sein de sa collection Femmes d’Exception.

Depuis 1959, Barbie a inspiré trois générations d’enfants en mettant en lumière plus de 250 carrières différentes. À la fois intemporelle et ancrée dans l’actualité, la marque trouve toute sa force lorsqu’elle se connecte à la culture. Aujourd’hui, Barbie continue d’évoluer pour refléter de manière moderne et pertinente le monde d’aujourd’hui, en valorisant des modèles féminins, historiques comme contemporains, qui repoussent les limites et inspirent la prochaine génération de filles à croire en elles et à rêver grand.



Venus Williams a marqué l’histoire en 2007 en obtenant l’égalité des gains entre femmes et hommes dans le tennis professionnel. Ce combat audacieux a transformé durablement le sport en rendant les récompenses financières justes pour toutes et tous. Au-delà de ses sept titres du Grand Chelem (5 titres à Wimbledon, 2 titres sur l’US Open), Venus est une voix puissante pour l’égalité des sexes et une source d’inspiration bien au-delà des courts.

Barbie et Venus ont travaillé main dans la main tout au long de la création de la poupée, afin de garantir une représentation fidèle de son apparence et de son style emblématique. Elle porte la tenue iconique de sa victoire au tournoi du Grand Chelem en 2007, symbolisant sa cinquième victoire en simple et son combat historique pour l’égalité salariale. La poupée est accompagnée d’accessoires symboliques : une visière, une raquette, une balle, un bandeau et un collier vert inspiré de son look de l’époque.

“En grandissant, on m’a appris très tôt que tout est possible grâce au travail acharné et à la persévérance, a expliqué Venus Williams à l’occasion de ce lancement. Cette conviction m’a guidée pour briser les barrières et utiliser ma voix afin de défendre des causes comme l’égalité salariale — pas seulement pour moi, mais aussi pour celles et ceux qui me succéderont. Être mise à l’honneur par la collection Femmes d’Exception est un immense privilège. J’espère que cette poupée donnera aux jeunes la force de croire en leur valeur et de suivre leurs rêves avec confiance. ”