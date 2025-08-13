Seiko 5 Sports et Pepsi, la montre collector ultime ?

Surprise ! Voici la la première collaboration Seiko 5 Sports x Pepsi, une édition limitée à 7000 exemplaires attendue pour septembre.

Inspirée du design emblématique de la Seiko 5 Sports et des couleurs bleu, blanc et rouge des logos Pepsi des années 1990, cette édition limitée offre un style audacieux et rétro. Imprégnée de l’esprit rétro des années 1990 avec un design revisité pour s’adapter aux modes de vie actuels, cette première création est dotée d’un boîtier polyvalent de 38 mm qui s’adapte confortablement à la plupart des poignets. Elle est associée à un cadran blanc argenté et à des index blancs encadrés de bleu, créant un look frais et dynamique.

À 6 heures, la police du logo Pepsi des années 1990 est fidèlement reproduite dans ses proportions originales. Ce détail, symbole de l’identité culturelle de Pepsi, renforce le caractère distinctif de cette édition limitée.

Cette montre arbore un boîtier audacieux de 42 mm qui lui confère une présence affirmée au poignet. Elle est animée par le calibre 4R34 maison, équipé de la fonction GMT permettant aux aiguilles des heures et des 24 heures d’afficher simultanément deux fuseaux horaires.

Présentés dans des boîtiers inspirés des canettes de Pepsi, ces modèles sont de véritables collector. Le fond transparent de chaque montre arbore le logo Pepsi en son centre, ainsi que la mention « ÉDITION LIMITÉE » et un numéro de série unique.