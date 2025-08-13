Beats x Kiko Kostadinov, la collab surprise de l’été

Beats confie à Kiko Kostadinov, créateur de renommée mondiale, la conception d’une édition spéciale de la Beats Pill qui mêle design moderne et influence historique.

Disponible le 15 août 2025, cette enceinte associe le style avant-gardiste de Kiko à l’esthétique et au son haut de gamme de Beats. On retrouve les racines de Kiko et son approche innovante et unique du design dans la conception la grille de l’enceinte. Celle-ci s’inspire des décors géométriques bulgares et de l’artisanat thrace pour revisiter l’art classique avec une touche de modernité. Cette enceinte arborera la couleur signature du designer, le « gris Kiko », et sera dotée d’une dragonne tressée qui agira comme un talisman inspiré des cérémonies du folklore traditionnel bulgare.



« Je crée des choses qui sont liées à ma vie et à moi-même. Et ma vie est pleine de contradictions. J’ai donc voulu mêler tradition ancestrale et modernité dans ce design », explique Kiko Kostadinov. « Travailler avec Beats a été l’occasion idéale d’explorer la beauté qui réside dans des concepts, qui sont, en apparence, diamétralement opposés, en particulier quand on considère la manière dont la marque a influencé la pop culture et le streetwear moderne. »



La Beats Pill offre un son puissant et enveloppant, jusqu’à 24 heures d’autonomie, la recharge Fast Fuel et même la possibilité de recharger des appareils via USB-C. Classée IP67, notre enceinte résiste également à l’eau et à la poussière. Cette édition limitée Kiko Kostadinov sera disponible en ligne sur kikokostadinov.com et dans les boutiques de la marque à Los Angeles et Tokyo pour 169,95 €.

