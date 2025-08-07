Dyson lance Omega, sa nouvelle e ligne de soins capillaires

Une gamme nutritive formulée à partir du complexe Dyson Oli7, un mélange exclusif d’ingrédients soigneusement sourcés, pour une chevelure saine et éclatante.

Dyson dévoile sa deuxième ligne de soins capillaires avec Dyson Omega : une gamme nutritive conçue pour répondre aux besoins des cheveux secs. Fruit de 13 ans d’expertise agricole et de 12 ans de recherche en science capillaire, cette nouvelle gamme associe technologie de pointe et ingrédients d’origine naturelle.

Formulée à partir d’un complexe exclusif de sept huiles riches en oméga – le Dyson Oli7 – elle puise notamment dans l’huile de tournesol issue des exploitations agricoles Dyson, situées dans le Lincolnshire, au Royaume-Uni. La gamme se compose de deux produits essentiels : une huile capillaire hydratante, qui répare la fibre et intensifie la brillance, et un spray revitalisant sans rinçage, qui nourrit, démêle et protège durablement. Adaptée à tous les types de cheveux, Dyson Omega offre une nutrition immédiate et en profondeur.

« Nous avons réuni deux mondes complètement différents, l’agriculture et la beauté, pour mettre au point un produit qui permet d’obtenir des cheveux sains grâce à des ingrédients naturels, explique Sir James Dyson, fondateur Dyson et Dyson Farming. Il y a 12 ans, Dyson a investi dans la recherche et l’étude de la science capillaire. Nous avons

découvert comment notre technologie pouvait radicalement améliorer la santé des cheveux. Les avancées en matière d’innovation, telles que notre moteur, notre système de chauffage et notre technologie de flux d’air, nous ont permis de révolutionner les soins capillaires et d’atteindre des niveaux de performance inégalés.

Parallèlement, dans un tout autre domaine, nous avons passé plus d’une décennie à expérimenter et à investir dans l’agriculture de précision. Notre objectif était de cultiver les meilleurs produits, les plus savoureux et les plus riches en nutriments, de manière durable et efficace, tout en protégeant l’environnement et en encourageant la biodiversité. C’est une passion qui m’a amené à m’intéresser à la façon dont les exploitations agricoles pouvaient contribuer au développement de produits de beauté à base d’ingrédients favorisant la santé capillaire. Omega est le premier produit Dyson à contenir un ingrédient cultivé dans les exploitations de l’entreprise. Conçu pour tous les types de cheveux, il résout le problème des cheveux secs, emmêlés et crépus en utilisant des ingrédients naturels que nous cultivons nous-mêmes.»

Créée en 2012, Dyson Farming est la plus grande exploitation agricole en Grande-Bretagne avec environ 14 600 hectares de terres cultivées, soit l’équivalent de 20 000 terrains de football. Dyson Farming est l’un des cinq premiers producteurs 1au Royaume-Uni de blé, d’orge de brasserie, de graines oléagineuses, de petits pois, de pommes de terre et de tournesols. Le champ de tournesols de neuf hectares de l’exploitation compte plus de 800 000 tournesols, dont certains atteignent 2,5 mètres de haut. Ces tournesols n’ont pas été choisis pour leur aspect, mais pour leur composition chimique unique : l’huile de tournesol est en effet riche en acides gras essentiels, notamment en omégas 6 et 9, qui contribuent à hydrater les cheveux en profondeur, à lisser la cuticule et à réduire les frisottis. Grâce à sa structure moléculaire légère, l’huile est rapidement absorbée par la fibre du cheveu sans

laisser de résidus.