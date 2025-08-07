Yamaha True X Surround 90A, bien plus qu’une simple barre de son

Une solution home cinéma complète dotée de multiples technologies de reproduction sonore exclusives de Yamaha.

En 2004, Yamaha a révolutionné le marché du home cinéma en lançant le YSP-1, un système innovant et visionnaire. Depuis, la marque s’est imposée comme un leader sur le marché des barres de son pendant plus de vingt ans grâce à sa technologie unique de haut-parleurs à faisceaux. En tant que marque audio également réputée pour ses amplificateurs audio vidéo, Yamaha propose des systèmes home cinéma complets. Aujourd’hui, Yamaha est fière d’annoncer le lancement de la TRUE X SURROUND 90A,

une barre de son haut de gamme qui ouvre la voie à une nouvelle ère de divertissement en Dolby Atmos. Cette nouvelle TRUE X SURROUND 90A sera disponible en septembre 2025 pour 2499 €.



Bien que définie comme une barre de son, ce modèle est bien plus complet. L’unité principale est équipée de douze haut-parleurs à faisceaux dédiés aux canaux de hauteur, placés sur le dessus (six de chaque côté), pour restituer avec réalisme le champ sonore tridimensionnel propre au Dolby Atmos®. Un tout nouveau haut-parleur medium original en forme d’œil équipe les 3 canaux avant afin d’optimiser l’équilibre entre pression

acoustique et qualité sonore. De plus, le caisson de basses associé utilise la technologie brevetée Symmetrical Flare Port de Yamaha, offrant une restitution sonore saisissante, un grave étendu avec une reproduction du champ sonore d’un réalisme impressionnant.



Associée à la technologie SURROUND:AI issue des amplificateurs home cinéma Yamaha haut de gamme et à la qualité de fabrication robuste issue du savoir-faire HiFi de la marque, cette système compact offre une expérience home cinéma exceptionnelle, bien au-delà des barres de son traditionnelles pour profiter de ses films, musiques et autres contenus avec une immersion et un réalisme tout simplement époustouflant.