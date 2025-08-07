La nouvelle OMEGA x Swatch arrive à Saint-Tropez

À l’occasion du lancement international de sa nouvelle montre, Swatch crée l’événement à Ramatuelle.

Le 9 août 2025, jour de pleine lune, la marque dévoilera MISSION TO EARTHPHASE – MOONSHINE GOLD, la dernière venue de la collection Bioceramic MoonSwatch en collaboration avec OMEGA.Un pop-up estival, plage de Pampelonne.

Pour célébrer cette nouveauté, Swatch investit un spot inédit sur la plage de Pampelonne : Moorea, adresse emblématique de Ramatuelle, accueillera pour une journée un pop-up store immersif. Le samedi 9 août, ce lieu mythique devient le théâtre d’un lancement exclusif et estival, à deux pas de Saint-Tropez.

Une expérience solaire entre horlogerie et art de vivre. Les visiteurs pourront découvrir la nouvelle MoonSwatch dans une ambiance balnéaire raffinée : bar à cocktails en bord de plage, DJ set ensoleillé et animations sur mesure rythmeront cette journée.

La MISSION TO EARTHPHASE – MOONSHINE GOLD sera disponible ce même jour dans une sélection de boutiques Swatch à travers le monde, à découvrir sur le site Swatch. Ramatuelle aura le privilège d’en faire partie, offrant aux visiteurs l’occasion de vivre le lancement au rythme de l’été et de repartir avec une pièce unique au poignet.