La nouvelle Seiko Prospex Speedtimer « Compact Countdown » se distingue par un boîtier plus fin, un design simplifié et une édition limitée Datsun.

Seiko a dévoilé un nouveau modèle élégant pour sa famille Prospex : la Speedtimer 6R « Compact Countdown ». Première Speedtimer à intégrer le mouvement automatique 6R maison de Seiko, elle arbore fièrement ce jalon dans le boîtier 6R le plus fin jamais conçu par la marque.

Avec seulement 11,95 mm d’épaisseur et 39,5 mm de largeur, ce nouveau modèle allie fonctionnalité sportive et taille plus portable : une évolution bienvenue pour tous ceux qui apprécient l’héritage sportif de la Speedtimer, mais préfèrent une montre légère au poignet.

L’une de ses caractéristiques les plus marquantes est son design épuré, affichant uniquement l’heure, avec une lunette compte à rebours simple. D’une simplicité rafraîchissante, il renforce le charme rétro de la montre, inspirée des voitures de course, sans pour autant complexifier le cadran. À la fois fonctionnel et élégant, il est aussi très esthétique.

Le boîtier rappelle l’emblématique chronographe Seiko « Panda » de 1972, avec sa forme fluide et familière et son revêtement ultra-dur résistant aux rayures.



La gamme propose également une pièce de collection sur le thème de l’automobile : la Prospex Speedtimer Compact 6R x Datsun Fairlady Z Édition Limitée. Limité à 2 500 exemplaires dans le monde, ce modèle célèbre un double anniversaire : la Seiko Speedtimer originale et le lancement de la voiture de rallye Datsun 240Z, toutes deux lancées en 1969. Elle arbore un cadran style rallye, des couleurs vintage et le logo Datsun estampillé sur le fond du boîtier, le cadran et le fermoir.

Les éditions standard et limitée sont animées par le mouvement automatique 6R. Il offre une réserve de marche de trois jours et une précision de -15/+25 secondes par jour. Le boîtier est également étanche à 200 m, pratique pour les aventures au-delà des circuits. Enfin, cette montre est montée sur un bracelet rétro, soulignant encore davantage son esthétique vintage des années 70.

La Prospex Speedtimer 6R « Compact Countdown » et la Datsun Fairlady Z Édition Limitée sont disponibles en précommande dès aujourd’hui sur le site web de Seiko, à des prix allant d’environ 1100 à 1500 € Si vous aimez les montres de course classiques, compactes et un brin geek, celle-ci est incontournable.