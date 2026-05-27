Gucci débarque en Formule 1 avec Alpine

C’est officiel : Alpine courra sous la bannière « Gucci Racing Alpine Formula One Team » dès le début de la saison 2027. Cette collaboration marque le lancement de Gucci Racing.



Gucci annonce aujourd’hui un partenariat avec Alpine Formula One Team : pour la première fois, une Maison de mode de luxe devient partenaire titre d’une équipe engagée au plus haut niveau du sport automobile, la Formule 1. Dès 2027, pour le Championnat du monde de Formule 1 FIA, l’écurie courra sous le nom de « Gucci Racing Alpine Formula One Team » et arborera les couleurs de Gucci.

Cette collaboration marque le lancement de Gucci Racing, une nouvelle plateforme stratégique et expérientielle à la croisée du luxe et du sport. Ce partenariat avec l’équipe Alpine Formula One constitue un premier terrain d’expression pour Gucci Racing, qui se concrétise à travers un logo dédié, associant le double G iconique de la Maison au logotype Gucci Racing. Pour Francesca Bellettini, Présidente-Directrice générale de Gucci, « Ce partenariat avec Alpine Formula One Team ouvre un nouveau chapitre : Gucci devient la première Maison de luxe de mode à devenir partenaire titre en Formule 1. Elle représente aujourd’hui une convergence unique entre performance, culture et rayonnement mondial. L’écurie Alpine Formula One est le partenaire idéal pour donner vie à cette vision. Gucci Racing est plus qu’une simple présence sur la grille : c’est l’expression de notre identité et de notre ambition pour la marque. Et ce n’est qu’un début. Nous remercions Alpine et Renault Group de partager cette ambition avec nous. »

La marque Alpine a été fondée en 1955 par Jean Rédélé, dont l’ambition en sport automobile a donné naissance à une nouvelle génération de voitures de sport. Cet héritage s’inscrit également dans celui de Renault Group, présent en Formule 1 depuis 1977. Actuellement solidement positionnée à la cinquième place du championnat, avec des pilotes en pleine progression et une trajectoire claire d’amélioration, l’équipe Alpine incarne une dynamique en résonnance avec l’ambition de Gucci d’inscrire la marque dans un nouvel élan et un rayonnement mondial renforcé. Conçu pour s’étendre bien au-delà d’une présence sur les circuits, ce partenariat se déploiera à travers une série d’initiatives ambitieuses au cours des prochaines saisons – contenus, produits, expériences clients haut de gamme et activations exclusives, avec l’ambition de construire une plateforme distinctive et à fort impact dans la durée.

« Accueillir comme partenaire en titre de l’écurie Alpine Formula One Team une marque aussi prestigieuse et du calibre de Gucci en Formule 1 est une immense fierté, estime Flavio Briatore, Conseiller exécutif Alpine Formula One Team. Je suis également enthousiaste quant aux perspectives qu’ouvre ce partenariat avec Gucci et aux grandes choses que nous pouvons accomplir ensemble à l’échelle mondiale. L’écurie d’Enstone a toujours su se démarquer et a déjà prouvé que la mode pouvait triompher en Formule 1. Avec des performances en nette progression sur le circuit et le meilleur début de saison de son histoire en termes de points gagnés, cette nouvelle collaboration avec Gucci témoigne de la dynamique positive qui anime l’équipe. Je tiens à remercier Luca [de Meo] et Francesca [Bellettini] pour leur confiance et leur implication dans ce projet, et pour avoir permis la concrétisation de ce partenariat. »



