OPPO lance les écouteurs sans fil Enco Buds3

OPPO a annoncé le lancement en France de ses nouveaux écouteurs sans fil, les OPPO Enco Buds3.

Dotés d’un design ergonomique semi-intra-auriculaire ultra léger, d’une autonomie marathon avec une durée de vie de 4 ans et d’une recharge ultra-rapide, les OPPO Enco Buds3 (49,90 €) sont conçus pour offrir un confort et une longévité inégalés afin que leurs utilisateurs puissent profiter plus longtemps de leur musique favorite. Grâce à leur grand haut-parleur de 12,4 mm plaqué titane, à la technologie OPPO Alive Audio et à l’égalisateur Enco Master, les OPPO Enco Buds3 offrent un son riche et équilibré sur toutes les fréquences. Avec des fonctionnalités supplémentaires telles que le Bluetooth® 5.4, la traduction par IA et la fonction d’appels clairs, les OPPO Enco Buds3 sont le choix idéal pour les utilisateurs à la recherche d’une expérience d’écoute performante avec une paire d’écouteurs sans fil abordables.



Avec une autonomie combinée impressionnante pouvant atteindre 48 heures de lecture musicale à partir des écouteurs et du boîtier de recharge, et jusqu’à 9,5 heures pour les écouteurs seuls, les utilisateurs n’auront plus jamais à se soucier de tomber en panne de batterie lorsqu’ils utilisent les OPPO Enco Buds3. De plus, grâce à la recharge ultra rapide, une recharge rapide de 10 minutes suffit pour bénéficier de 3 heures de lecture musicale ininterrompue, ce qui fait de ces écouteurs le compagnon idéal pour profiter longtemps de sa musique.





Les OPPO Enco Buds3 se distinguent également de la concurrence grâce à leur certification TÜV Rheinland pour la santé de la batterie. La batterie durable des écouteurs est conçue pour conserver jusqu’à 80 % de sa capacité d’origine après environ 1 000 cycles de charge, ce qui équivaut à peu près à quatre ans d’utilisation régulière, permettant ainsi aux utilisateurs de profiter de la longue durée de vie de la batterie et de la qualité sonore supérieure des écouteurs pendant de nombreuses années.



Cette autonomie ultra-longue, qui permet une utilisation prolongée, est complétée par un design ultra-léger et ergonomique. Basé sur une analyse détaillée de la structure de 3 500 oreilles humaines, ainsi que sur des tests approfondis réalisés par des centaines d’experts, le design distinctif semi-intra-auriculaire a été conçu pour offrir un confort exceptionnel. Combinés à leur poids léger de 3,8 g par écouteur et à leur forme ergonomique et épurée, les OPPO Enco Buds3 sont légers et confortables dans l’oreille, même lors de longues sessions d’écoute. Ce même design compact s’étend au boîtier de recharge, qui est 12 % plus petit que celui de la génération précédente, ce qui rend les écouteurs faciles à transporter. De plus, avec leur indice de résistance à la poussière et à l’eau IP55, les OPPO Enco Buds3 sont conçus pour les explorations en plein air, les voyages et l’utilisation quotidienne, garantissant une expérience d’écoute ininterrompue où que les aventures des utilisateurs les mènent.



Le son incroyablement immersif des OPPO Enco Buds3 est assuré par un haut-parleur à large membrane de 12,4 mm plaqué titane et à haute sensibilité. Doté d’un bord de suspension en TPU de 50 μm et d’une bobine mobile multicouche de 12,4 mm, le haut-parleur offre une amplification des basses de 2 dB supérieure à celle des OPPO Enco Air3i, tandis qu’un dôme en PET plaqué titane de 19 μm garantit des aigus cristallins. Les OPPO Enco Buds3 produisent ainsi des basses profondes et percutantes, des médiums transparents et des aigus fluides pour une expérience d’écoute plus naturelle et immersive.



Pour un son encore plus cinématographique sur les téléphones OPPO, la technologie OPPO Alive Audio combine l’algorithme HRTF (Head-Related Transfer Function) propriétaire d’OPPO avec une réverbération artificielle afin de produire un son spatial 3D immersif qui enveloppe les auditeurs dans des paysages sonores multidimensionnels pour créer une véritable immersion cinématographique, que ce soit pour écouter de la musique ou regarder des films. Grâce à l’égalisateur Enco Master, les utilisateurs peuvent également personnaliser leur profil sonore à travers trois réglages (Booster de basses, équilibré et Voix claires) afin d’obtenir le son qui leur convient. De plus, grâce à la prise en charge des codecs audio AAC et SBC, les OPPO Enco Buds3 reproduisent chaque nuance musicale avec une clarté cristalline.



Les OPPO Enco Buds3 sont compatibles avec la dernière version Bluetooth 5.4, garantissant une transmission audio stable et ultra-rapide ainsi qu’une meilleure protection contre les interférences. Avec une latence ultra-faible de seulement 47 ms sur les écouteurs eux-mêmes, les OPPO Enco Buds3 garantissent un son fluide, réactif et intuitif pour une expérience de jeu et de streaming immersive sans aucun décalage perceptible[1]. De plus, le couplage des appareils et la connexion multi-appareils sont extrêmement faciles et fluides. La double connexion permet de connecter simultanément deux appareils et de passer rapidement de l’un à l’autre, tandis que Google Fast Pair simplifie le processus de couplage entre les appareils Android.



Les OPPO Enco Buds3 améliorent également la communication grâce à leurs fonctionnalités IA de pointe. Lorsqu’ils sont appairés avec des téléphones OPPO, Traducteur IA permet la traduction en temps réel et l’enregistrement de transcriptions de conversations[2] en face à face dans plus de 20 langues, tandis qu’Appels clairs utilise des réseaux neuronaux profonds pour isoler les voix et supprimer les bruits de fond dans n’importe quel environnement, garantissant une communication claire, que ce soit dans le train ou dans un café bondé.