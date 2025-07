CMF by Nothing lance la Watch 3 Pro

La CMF Watch 3 Pro offre un suivi intelligent de la santé, un coaching alimenté par l’IA et un design digne de la marque.



CMF by Nothing, la seconde marque de la société technologique londonienne Nothing, annonce aujourd’hui le lancement de sa smartwatch la plus intelligente à ce jour, la CMF Watch 3 Pro. Conçue pour les utilisateurs quotidiens et les explorateurs occasionnels du fitness, la Watch 3 Pro combine un suivi précis de la santé, un coaching alimenté par l’IA et une identité visuelle audacieuse pour aider les utilisateurs à bouger intelligemment et à rester au courant. La Watch 3 Pro sera vendue au prix de 99 €.

« Nous avons conçu la Watch 3 Pro pour qu’elle soit le point de départ idéal pour tous ceux qui commencent leur parcours de santé et de remise en forme », a déclaré Andrew Freshwater, Head of Smart Products Marketing chez Nothing. « Que vous vous lanciez dans la course à pied, que vous preniez de meilleures habitudes ou que vous souhaitiez simplement un objet qui soit beau à votre poignet, la Watch 3 Pro offre une expérience intelligente et élégante qui permet de rester sur la bonne voie sans trop compliquer les choses. »

Disponible en Dark Grey, Light Grey et Orange, la Watch 3 Pro est dotée d’un boîtier métallique usiné avec précision, d’un bracelet en silicone doux au toucher et d’un écran AMOLED de 1,43″ avec des bords ultrafins et du mode Always-On Display – avec une augmentation de 10 % du rapport écran/boîtier par rapport à la Watch Pro 2, pour une expérience de visionnage plus immersive. Avec plus de 120 cadrans de montre personnalisés, y compris des options vidéo, photo et générées par l’IA via Watch Face Studio, la montre devient une véritable extension de votre style personnel. Les utilisateurs peuvent également ajouter des widgets plein écran ou miniatures pour la forme physique, la météo, la musique ou les rappels.



La Watch 3 Pro est classée IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, ce qui la rend prête pour n’importe quelle routine, qu’il pleuve ou qu’il vente. Elle offre jusqu’à 13 jours d’autonomie en utilisation normale, soit 2 jours de plus que la CMF Watch Pro 2. Elle offre également une autonomie de 11 jours avec un suivi plus poussé, et d’environ 4,5 jours lorsque le mode Always-On display est activé. Une charge complète ne prend que 99 minutes. La surveillance et le suivi des mouvements ont également été améliorés. Un capteur d’accéléromètre à 6 axes est installé, soit une augmentation de 50 % par rapport à la CMF Watch Pro 2.



Que vous couriez votre premier 5 km ou que vous vous promeniez en ville, la Watch 3 Pro s’adapte à votre niveau de forme grâce à une nouvelle configuration GPS bi-bande à cinq systèmes pour un suivi d’itinéraire plus rapide et plus précis dans n’importe quel environnement. Il s’agit d’une avancée majeure par rapport à la Watch Pro 2, qui offre une plus grande stabilité du signal et une meilleure précision de localisation. Choisissez parmi 131 modes sportifs et restez sur la bonne voie grâce à un entraînement personnalisé qui élabore et ajuste des plans en fonction de votre condition physique. Un nouveau capteur de fréquence cardiaque à quatre canaux offre une précision améliorée pour toutes les couleurs de peau et toutes les intensités d’entraînement. Avec Active Score, vous obtenez un simple aperçu de votre effort hebdomadaire grâce aux données MET (Metabolic Equivalent of Task), ce qui vous aide à rester constant et à faire en sorte que chaque mouvement compte.





Les résumés post-entraînement alimentés par l’IA décomposent les performances avec des conseils utiles sur le temps de récupération, la charge d’entraînement et même les prédictions d’endurance 5K/10K. La montre détecte également sept activités principales de manière automatique afin que vous ne manquiez jamais une séance, même si vous oubliez d’appuyer sur le bouton de démarrage.

En plus de la fréquence cardiaque et du sommeil, la Watch 3 Pro comprend des outils avancés de suivi de la santé tels que la surveillance de l’oxygène dans le sang (SpO₂), le suivi du stress, des exercices de respiration guidés, des rappels d’hydratation et d’inactivité, ainsi qu’un soutien à la santé des femmes, offrant une vue complète de votre bien-être au quotidien.



Grâce à l’intégration de ChatGPT, vous pouvez poser des questions, obtenir des informations ou programmer des rappels, le tout à l’aide de prompts vocaux en langage naturel. Un enregistreur vocal intégré avec auto-transcription vous aide à prendre des notes ou capturer des idées pendant vos déplacements, et un outil Essential News vous propose des articles quotidiens basés sur vos centres d’intérêt. Les appels Bluetooth, les raccourcis gestuels et les réponses rapides en 140 caractères complètent une expérience intelligente et intuitive qui vous suit. Un microphone supplémentaire a été ajouté pour améliorer la prise d’appel.