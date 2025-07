Essai – Kia EV9, un SUV électrique fort en personnalité

L’offensive électrique du groupe coréen Kia / Hyundai ne cesse de se faire remarquer avec, dans le segment des gros SUV, ce Kia EV9 qui ne se contente pas d’avoir une forte personnalité : c’est aussi un compagnon de voyage parfaitement recommandable. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

C’est le gros SUV familial de chez Kia, en mode tout électrique. Une technologie dans laquelle la marque coréenne est parfaitement à l’aise : on pense notamment aux scuplturales EV6 et EV6 GT, déjà essayées sur ce site, mais à cette offensive qui continue, avec l’arrivée des EV3 et EV4, dont on vous parlera prochainement. En attendant, célébrons comme il se doit l’arrivée de l’EV9, le genre d’engin qui fait tourner les têtes, et pas que par ses proportions généreuses (5,01 m de long, 1,98 m de large), ses passages de roues bien prononcés ou encore par sa signature lumineuse audacieuse.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Tout, bien évidemment. On note la présence d’une électricité en 800 V pour des recharges rapides, utiles lors des longs trajets auxquels se prédispose cette belle auto à vocation familiale.

Et sous le capot ?

Du 100 % électrique, of course ! On a donc deux propositions : en haut de gamme, une EV9 à 4 roues motrices et deux moteurs électriques, proposant 385 ch et 600 Nm de couple, ainsi que 515 kilomètres d’autonomie. Plus bas en gamme (notre version d’essai), un EV9 avec un seul moteur de 204 ch et 350 Nm, pour 563 km d’autonomie (un peu étonnant, dans la mesure où Kia a aussi des moteurs de 170, mais surtout 229 chevaux pour l’EV6). La grosse batterie propose 99 kWh de capacité, et le pic de recharge peut atteindre 250 kW. Pas mal… Certes, dans le cas de notre modèle d’essai, et vu le poids de l’auto, les performances sont plutôt modestes, avec un 0 à 100 km/h couvert en 9,4 secondes (la version 385 ch boucle l’exercice en 6 secondes) ; on verra ce qu’il en est réellement sur la route. Notons aussi qu’une version d’accès, à la batterie plus petite (76,1 kWh) mais paradoxalement à la puissance plus élevée (218 ch) est également proposée. Vu la vocation de l’engin, on a plutôt envie de vous conseiller les versions à grosse batterie.

Et au volant, ça donne quoi ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’espace à bord est généreux ! Voire même gigantesque, et ce, à tous les rangs. Au second rang, la banquette arrière coulisse et s’incline. On découvre ensuite de belles attentions, comme la fonction V2L qui permet de recharger ou d’alimenter un engin externe (un barbecue, un vélo électrique…), le planificateur de voyage intelligent qui décide pour vous des recharges les plus optimales à effectuer ou encore les sièges arrière qui se rabattent électriquement. Bien entendu, l’auto est connectée et une App vous aide à gérer tous les paramètres à distance. Ensuite, l’on découvre une position de conduite idéale, avec, là encore, une belle impression d’espace à bord. L’ergonomie et le système d’info-divertissement ne diffèrent pas vraiment de ce que l’on a l’habitude de rencontrer chez Kia et Hyundai, et c’est globalement plutôt intuitif et facile à appréhender. Une fois en route, l’EV9 séduit immédiatement par sa grande douceur, son silence de fonctionnement, la qualité de ses suspensions qui donnent le sentiment d’être à bord d’un tapis volant. L’auto électrique a aussi pour vocation à vous faire découvrir la mobilité sous l’angle de la sérénité et cet EV9 y parvient divinement bien. Certes, on s’en doutait au début, les performances n’ont rien de stratosphériques : l’EV9, dans sa version 204 chevaux, ne vous colle pas au siège à l’accélération, mais ses reprises sont suffisantes pour s’insérer dans le trafic sans soucis et se sentir, en toutes circonstances, parfaitement en sécurité. Le couple moteur est correct, et, outre le bien-être ressenti sur les grands axes, l’EV9 surprend par son agilité et sa maîtrise du roulis sur parcours sinueux. Une bonne surprise, au vu du gabarait de l’engin. Autre bonne surprise : une consommation relevée, sur un parcours urbain, péri-urbain et routier, qui est resté sous la barre des 20 kWh/100, laissant entrevoir quasiment 500 kilomètres d’autonomie : là aussi, au vu du gabarit, c’est plutôt réussi.

Son point fort ?

Tout comme dans le cas de l’EV6 et du reste de la gamme électrique du constructeur coréen (vous avez vu l’EV4 Fastback ?), l’EV9 offre un look qui peut déjà, à lui seul, constituer une motivation d’achat. Ensuite, on découvre un véhicule confortable, bien équipé et efficient. Que demander de plus ?

Les chiffres clé

Moteur électrique

Puissance : 204 ch

Couple : 350 Nm

Boîte de vitesse : continue

Poids : 2426 kilos

Vitesse maxi : 186 km/h

0 à 100 km/h : 9,4 secondes

Conso officielle / de l’essai : 20,2 kWh/100 / 20 kWh/100

Prix : gamme EV9 à partir de 64400 € ; version d’essai à partir de 70 400 €

Le verdict de Stuff

On s’attendait à un pachyderme, pataud et un peu lymphatique, et on ressort de cet essai avec un véritable coup de cœur ! Le Kia EV9 est un vrai séducteur…