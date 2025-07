Les 4 indispensables tech à glisser dans vos bagages cet été

Comment partir sans assez d’espace de stockage, sans vos vidéos et photos de voyage, ou sans votre playlist de l’été ? Bonne nouvelle : Sandisk a pensé à tout pour vous permettre de voyager léger… mais parfaitement équipé !



Un SSD MagSafe pour créer partout, tout le temps (à partir de 124,99 € (1 To) )

Conçu pour les créateurs de contenu nomades, le SanDisk Creator Phone SSD s’attache facilement à tout smartphone compatible MagSafe. Vous pouvez enregistrer vos contenus directement sur le disque pour les monter rapidement, et bénéficier d’un mois inclus d’Adobe Creative Cloud pour simplifier votre workflow créatif. Compact et design, c’est l’allié de voyage idéal pour les créateurs.

Une carte microSD pour gagner du temps lors des transferts (à partir de 14,99 € )

Caméra embarquée, drone, smartphone… les souvenirs de vacances se capturent sous tous les angles, même sous l’eau. La carte SanDisk Extreme® microSD est taillée pour ça : jusqu’à 190 Mo/s, et résistante à l’eau, aux chocs et à la chaleur. Glissez-la dans un coin de votre valise pour être toujours prêt à filmer.

Une clé Dual Drive pour transférer vos souvenirs… même sur la plage (à partir de 12,99 €)

La SanDisk Ultra Dual Drive Go USB Type-C vous permet de transférer facilement vos fichiers entre votre smartphone USB Type-C, tablette ou Mac et les ordinateurs USB Type-A³. Même entre deux plongeons. Bonus : elle tient dans la petite poche zippée de votre sac de plage.

Un SSD portable pour emporter toute votre vie numérique (à partir de 92,99 € )

Parce que les souvenirs ne prennent pas de vacances (et certains fichiers pros non plus), le SanDisk Extreme Portable SSD est le compagnon de route idéal. Résistant, rapide, compact – il tient dans la main et vous suit partout. Son mousqueton intégré permet de l’accrocher à une ceinture ou à un sac à dos pour plus de sécurité.