Un autre Sinclair pourra révolutionner le jeu vidéo avec la GamerCard, équipée d’un processeur Pi

Une console portable ultra-légère conçue par le neveu de Sir Clive Sinclair.

Le nom Sinclair est ancré dans l’ADN de la technologie. Dans les années 1980, Sir Clive Sinclair a en effet révolutionné le jeu vidéo avec la ZX Spectrum, une machine sur laquelle de nombreuses sommités du jeu vidéo ont fait leurs armes. Aujourd’hui, le neveu de Sir Clive tente de lancer sa propre révolution avec la GamerCard.

Tout comme le ZX Spectrum, la création de Grant Sinclair est conçue pour les bricoleurs en quête d’un modèle hors des standards. Son design est assez classique. Son cœur est un Raspberry Pi Zero 2W avec 128 Go de stockage. Sa batterie de 1600 mAh assure une autonomie de plusieurs heures sur une seule charge. Des connecteurs HDMI et USB-C sont également disponibles. La connectivité Qwiic permet à GamerCard de s’adapter à la sensibilité geek de Sinclair. Son superbe écran IPS 4 pouces 254 ppp 1:1 se démarque de la concurrence et devrait ravir vos yeux en admirant les jeux.

À ce propos, GamerCard n’est pas livrée avec une bibliothèque de titres aux sources douteuses. En revanche, elle précharge deux jeux sortis sur Switch (le jeu de plateforme Bloo Kid 2 et le jeu de tir AstroBlaze DX). Un lanceur offre ensuite un accès rapide à des jeux supplémentaires via l’émulation ou Pico-8, la fausse console 9 bits qui vous coûtera 15 $ et débloquera des centaines de petits joyaux indépendants.

Design svelte

Tout comme la ZX Spectrum se démarquait des monstres carrés et beiges de son époque, la GamerCard est un modèle svelte au milieu d’une mer de consoles portables imposantes. Elle affiche une épaisseur ridicule de 6,5 mm – environ un tiers de l’épaisseur de la plupart des portables de ce segment – et ne pèse que 100 g. Ce résultat est obtenu grâce à une « construction sandwich PCB nouvelle génération qui remplace les boîtiers traditionnels et élimine les processus de fabrication inutiles ».

Les commandes sont encore plus étranges. Pas de touches en caoutchouc ici, mais deux disques de contrôle pour la navigation et le jeu. Impossible de prédire comment ils se comporteront face à un jeu conçu pour une croix directionnelle traditionnelle. Sinclair a déclaré à Stuff que ces disques « sont dotés de dômes encliquetables en dessous, ultra-tactiles, et ont été testés par des joueurs pendant plusieurs mois ». Il a ajouté que c’était l’un des « détails les plus difficiles à régler », mais qu’il était « désormais parfait ».

La perfection est une question de prix, mais on est intrigué. Nous sommes fan des consoles portables 1:1 : elles sont idéales pour le Pico-8, les jeux d’arcade verticaux et bien d’autres consoles classiques. Et la GamerCard devrait prendre en charge tout, jusqu’à la PlayStation (originale). Mais on est un peu inquiet de la sensation de jeu d’une console ultra-mince aux commandes étranges.

Il y a aussi le petit problème du prix. La GamerCard vous coûtera environ 170 $, ce qui n’est pas donné, surtout comparé à une console comme la TrumUI Brick – une bête plus imposante de 20 mm, mais plus puissante et deux fois moins chère. Néanmoins, si vous aimez les consoles originales et élégantes ou si vous souhaitez aider la marque Sinclair dans sa prochaine aventure, procurez-vous une GamerCard dès maintenant sur grantsinclair.com.