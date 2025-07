Aqara propose sa première sonnette connectée intégrant un hub domotique

La nouvelle sonnette connectée G410 allie sécurité intelligente alimentée par l’IA et hub domotique compatible Matter, transformant le pas de sa porte en véritable centre de sécurité domestique.



Aqara, pionnier mondial de l’IoT, annonce aujourd’hui la disponibilité mondiale de sa nouvelle génération de sonnette vidéo : la Doorbell Camera Hub G410. Cette caméra 2K offre une qualité d’image améliorée, un capteur de présence intégré, la reconnaissance faciale locale ainsi qu’une intégration fluide dans l’écosystème domotique. Elle fonctionne également comme un hub multi-protocoles compatible Matter, offrant aux utilisateurs une solution polyvalente pour connecter leurs appareils intelligents, à l’intérieur comme à l’extérieur.



Dotée d’une connectivité Wi-Fi bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Thread, Zigbee et Bluetooth, la Doorbell Camera Hub G410 a été conçue pour devenir la pierre angulaire de la maison connectée. En tant que contrôleur Matter, routeur frontalier Thread et hub Zigbee Aqara, elle permet non seulement de connecter une large gamme d’appareils Aqara, mais prend aussi en charge plus de 50 types d’appareils tiers compatibles Matter. Cela inclut des serrures, capteurs, interrupteurs, éclairages, ainsi que des objets connectés plus récents comme les aspirateurs robots, appareils électroménagers ou bornes de recharge pour véhicules électriques.





La G410 capture chaque détail au pas de la porte grâce à son objectif 2K, son ouverture f/1.8 et son champ de vision ultra-large de 175°. Elle intègre également un capteur à ondes millimétriques (mmWave) pour une détection de présence plus précise tout en réduisant les fausses alertes. Grâce à sa fonction de reconnaissance faciale locale, elle peut identifier les visiteurs et déclencher des notifications ou automatisations, sans nécessiter d’abonnement. La nouvelle fonction de pontage avancé Matter permet même d’utiliser la reconnaissance faciale comme déclencheur d’automatisations sur des plateformes tierces compatibles Matter, telles que Home Assistant, décuplant ainsi le potentiel de l’IA embarquée.



La Doorbell Camera Hub G410 s’intègre parfaitement aux installations domotiques existantes. Elle est compatible Apple Home et prend en charge HomeKit Secure Video, ce qui en fait une solution idéale pour les utilisateurs iOS, notamment ceux recherchant une sonnette sur batterie. Elle peut également diffuser sur les écrans connectés compatibles Alexa, Google Home et SmartThings. Grâce à la prise en charge du protocole RTSP², elle peut diffuser en réseau local vers des clients tiers comme Home Assistant, et fonctionne avec des logiciels NVR tels que Frigate ou Blue Iris.



Pensée pour être flexible, la G410 propose à la fois des solutions de stockage cloud et local. Le stockage sur le cloud Aqara est chiffré de bout en bout pour garantir la confidentialité des données, avec un jour de stockage gratuit pendant 6 mois ou 90 jours via l’abonnement HomeGuardian. Le stockage iCloud est également disponible avec un abonnement adéquat. Pour le stockage local, la sonnette prend en charge les cartes microSD jusqu’à 512 Go, logées dans le carillon intérieur pour éviter toute altération depuis l’extérieur. Les utilisateurs peuvent aussi sauvegarder leurs vidéos sur un système NAS local pour augmenter la capacité de stockage et centraliser l’accès

La G410 peut fonctionner avec ou sans alimentation filaire, offrant ainsi confort et adaptabilité. Pour un fonctionnement continu avec enregistrement 24/7, elle peut être raccordée à une alimentation basse tension AC/DC. Sinon, elle peut fonctionner avec six piles AA, offrant jusqu’à cinq mois d’autonomie.



La Doorbell Camera Hub G410 d’Aqara est désormais disponible à l’achat via le site officiel d’Aqara, ses revendeurs agréés, ainsi que sur les principales plateformes de e-commerce comme Amazon.